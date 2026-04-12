Por Sarah Krakovitch y Marine de La Moissonnière

Según las últimas encuestas, ningún candidato tiene más del 15% de las intenciones de voto. El número de partidos en la carrera promete una dispersión significativa de votos en la primera vuelta. No menos de 35 candidatos se presentan a la Presidencia. Una cifra que complicará la tarea de los votantes, para quienes el voto es obligatorio, porque tendrán que rellenar una papeleta interminable, considerada la más compleja de la historia peruana: una columna para el presidente, una para los senadores, una para los diputados y una para el Parlamento Andino.

"Fue catastrófico"

El número récord de candidatos no es del gusto de Eduardo Dargent, profesor de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. "El 90% de estos candidatos no tiene absolutamente ninguna chance. Un número muy grande de candidatos ni siquiera ha hablado públicamente. Algunos se presentan solo para poder poner en su currículum que fueron candidatos presidenciales. Pero también existen motivaciones más oscuras de tipo mafioso, como hacerse notar o ganar dinero lucrando con publicidad electoral o quedándose con parte de los fondos de campaña para uno mismo", expresa.

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Desde hace una década, Perú ha vivido con escándalos de corrupción, sacudido por una inestabilidad política e institucional crónica. Desde 2016, ocho jefes de Estado se han sucedido mutuamente. Cuatro fueron despedidos. El último jefe de Estado llegó al poder el 18 de febrero pasado. Su predecesor solo permaneció en el cargo cuatro meses.

Cansados de estos incesantes cambios políticos, los peruanos esperaban una campaña a la altura de la tarea, pero no fue así: "Fue catastrófico", dice Eduardo Dargent. Las múltiples "candidaturas poco interesantes han causado confusión. Han generado mucha información y nos han impedido centrarnos en las propuestas más interesantes. Vimos mucho amateurismo, con gente hablando de temas sobre los que no conocían nada".

La inseguridad en el centro de la campaña

Todos los candidatos hicieron campaña bajo el tema de la inseguridad, que algunos asocian con la inmigración irregular y que es una gran preocupación para los peruanos. Los homicidios han aumentado de 1.000 en 2018 a más de 2.213 en 2025; las denuncias por extorsión han aumentado un 43% en los últimos cinco años. Ante esta realidad, los aspirantes se han superado en ofertas y han surgido propuestas radicales, incluso entre quienes lideran las encuestas.

El humorista de derechas Carlos Álvarez aboga por la pena de muerte para los sicarios, mientras que el ultraconservador Rafael López Aliaga promete enviar a los delincuentes a prisiones en medio de la selva amazónica, donde serán custodiados por serpientes. El exalcalde centrista de Lima, Ricardo Belmont, de 80 años, muy popular en las redes sociales, se ha conformado con posicionarse a favor de la lucha contra la corrupción.

Los tres compiten por un puesto en la segunda ronda (que tendrá lugar el 7 de junio) contra Keiko Fujimori. La favorita en las encuestas e hija del expresidente Alberto Fujimori, con un 15% de las intenciones de voto, quiere sofocar al crimen organizado, especialmente con un sistema de videovigilancia en todo el país, y restablecer a los "jueces sin rostro", magistrados anónimos usados en la época de su padre. Esta práctica controvertida llevó a la revisión de cientos de condenas debido a la falta de garantías de un juicio justo.

Al igual que sus opositores Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez, Keiko Fujimori afirma estar dispuesta a retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para restablecer el orden y la seguridad. "Estos candidatos se inspiran en los discursos de la derecha y la extrema derecha a nivel global y regional, y en particular en Donald Trump y Nayib Bukele. Están intentando surfear esta ola y encajar en este movimiento", dice María José Zorrilla, analista política.

En Perú, "los pronósticos nunca se verifican"

Otros temas, especialmente la economía, rara vez se discutieron. Ningún candidato se ha dirigido realmente a los jóvenes, que representan una cuarta parte del electorado y serán decisivos a la hora de designar al sucesor del actual jefe de Estado. La Generación Z, que surgió durante las protestas de octubre de 2025 que llevaron al impeachment de la expresidenta Dina Boluarte, no se ha unido en torno a ningún partido y parece desencantada ante una clase política que está en gran medida desacreditada.

Según la última encuesta de Ipsos, el 16% de los votantes aún no ha tomado su decisión, y el 11% planea emitir un voto en blanco o inválido. El resultado de las elecciones es muy incierto. "En la política peruana, los pronósticos nunca se verifican y lo más increíble siempre acaba ocurriendo", afirma el economista Augusto Álvarez Rodríguez.

Tras clasificarse para la segunda vuelta en las tres últimas elecciones presidenciales, Keiko Fujimori podría finalmente ganar. ¿Pero por cuánto tiempo? Los peruanos están desilusionados, señala Lissell Quiroz, historiadora y profesora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cergy-París. "Se preguntan qué pasará. Votamos, pero es posible que en unos meses ya no tengamos presidente", señala.

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