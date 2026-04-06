En medio del desborde de la delincuencia, candidatos de ultraderecha se ubican en los primeros lugares con un discurso de mano dura.

En tres encuestas publicadas el domingo, último día permitido para difundirlas, Keiko Fujimori, hija del fallecido dictador, está en primer lugar, pero con bajo respaldo, entre 11,8 y 15 por ciento. Con un alto antivoto, ya perdió tres veces en segunda vuelta.

El segundo puesto lo disputan otros dos candidatos de la extrema derecha: el actor cómico Carlos Álvarez, que tiene entre 8 y 8,5 por ciento, y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, entre 7 y 9,2 por ciento.

Luego vienen cuatro candidatos con aspiraciones de subir y meterse al balotaje: el socialdemócrata Alfonso López Chau, el populista Ricardo Belmont, el centroderechista Jorge Nieto y el congresista de izquierda Roberto Sánchez, que reivindica al destituido y encarcelado expresidente Pedro Castillo. Se mueven entre 3,4 y 6 por ciento.

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En un contexto de grave crisis política, candidatos con bajo apoyo pasarían a la segunda vuelta para disputar la presidencia.

En 2025 se registraron 2.200 homicidios vinculados al crimen organizado en el país, y las denuncias por extorsión aumentaron en un 19%, según datos de la policía.

De confirmarse las tendencias reflejadas en las últimas encuestas, Perú tendrá a un presidente derechista a partir del 28 de julio. Un movimiento creciente en América Latina con figuras como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia.

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