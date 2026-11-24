De nuestra corresponsal en Pekín, Nerea Hernández

China pide cautela tras la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo y presidente de Nvidia. Medios estatales chinos han advertido que el regreso de Huang no eliminará las tensiones ni las restricciones tecnológicas de Washington.

En este movimiento, China no ve razones suficientes para que las restricciones estadounidenses a la exportación de chips se suavicen. Es más, acusan a estos controles de alterar las cadenas de suministro globales.

En el marco del escándalo, Pekín había rechazado las acusaciones de espionaje vinculadas a la empresaria Alice Huang, calificándolas de infundadas y de una difamación contra China.

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Más allá de las escasas declaraciones oficiales, la comunidad internauta sí ha reaccionado ampliamente, con miles de comentarios, memes y debates en redes chinas como Weibo.

Jensen Huang cuenta con una buena opinión entre los chinos, además de estar bien visto que el 50 % de su plantilla, incluidos altos cargos, sean de origen asiático. Quienes señalaban los intentos de EEUU de poner a una figura más agresiva con China al frente del gigante tecnológico, ironizan ahora con el rebote bursátil que ha supuesto el regreso de Huang. Al tiempo que muchos comentarios cuestionaron la credibilidad de importantes medios estadounidenses que promocionaron la cobertura del escándalo y del supuesto espionaje y que ahora protagonizaron un rápido giro de sus editoriales.

Respecto de China en los chips de Nvidia, se menciona que empresas chinas han recurrido a centros de datos de empresas en el Sudeste Asiático que compraron chips de Nvidia. Sin embargo, en el último año China ha elevado la apuesta por su propio desarrollo tecnológico y el diseño de sus propios chips. De hecho, en la primera mitad de 2026, la demanda de chips de Nvidia en el país cayeron al 34% frente al casi 90% de hace unos años.

Este nuevo capítulo de la guerra de los chips plantea un complejo equilibrio entre dos grandes potencias. Para cualquier empresa tecnológica del mundo, el mercado chino no deja de ser un jugoso negocio, al tiempo que Pekín busca autosuficiencia con su propia innovación tecnológica que, incluso para un EEUU que pretende aislarle, puede resultar una amenaza.

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