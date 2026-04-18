Una quincena de dirigentes internacionales acudirán a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un foro impulsado en 2024 por Brasil y España que, en esta ocasión, coincide con una congregación de líderes y simpatizantes de la ultraderecha europea en Milán.

"Hoy esa paz y los valores que la sostienen es evidente que están siendo atacados por esa ola reaccionaria, por los autoritarios, por la desinformación, males que amenazan la fortaleza de nuestras instituciones democráticas", subrayó Sánchez en una conferencia de prensa este viernes junto a Lula.

Aunque ambos dirigentes se han distinguido en la escena global por posicionarse frecuentemente contra las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, Lula negó que el encuentro sea una reunión "anti-Trump". El mandatario brasileño instó a trabajar por mejorar una democracia en horas bajas, en un contexto de fuerte tensión en el orden internacional.

"Yo quiero saber dónde hemos fallado como demócratas. Cuándo las instituciones democráticas dejaron de funcionar", lanzó Lula sobre el ascenso del "extremismo negacionista". "Lo que queremos es discutir para ver si logramos encontrar una solución para fortalecer el proceso democrático en el mundo, para que no permitamos un retroceso. Porque cuando hay un retroceso, aparece un Hitler", agregó el viernes.

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Entre los asistentes a esta reunión se espera al presidente de Colombia, Gustavo Petro; al de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; al de Uruguay, Yamandú Orsi; a la de México, Claudia Sheinbaum, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa. La presencia de Sheinbaum tiene, sin embargo, un simbolismo especial, ya que es su primera visita a Europa desde que asumió la presidencia en octubre de 2024.

Supone un nuevo avance en el deshielo de las relaciones entre España y México, tensadas por la exigencia mexicana de disculpas por la conquista española de América. Tras los roces diplomáticos pasados, ambos gobiernos tuvieron recientes gestos de distensión, y el rey Felipe VI de España reconoció en marzo que hubo abusos durante la conquista. Sheinbaum, de su lado, saludó el "gesto de acercamiento" del monarca.

– "Vanguardia" –

Esta reunión coincide también con el foro Global Progressive Mobilisation (GPM), un encuentro de fuerzas de izquierda, movimientos sindicales y pensadores que se desarrolla de forma paralela en Barcelona. En su sesión de clausura el sábado deben intervenir, entre otros, Sánchez -quien es también presidente de la Internacional Socialista- y Lula.

Con estas reuniones, el jefe del gobierno español realza así su oposición a Trump, con el que ha polemizado por el gasto militar y la guerra en Irán, y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, blanco de sus duras críticas, primero por la guerra en Gaza y luego por la desencadenada en Líbano. "Me parece que la posición española es de vanguardia en Europa, o sea, enfrentar lo que han hecho con Irán", resaltó Gustavo Petro el viernes en Barcelona, en un acto organizado por la televisión pública RTVE y la agencia EFE.

El presidente de Colombia, cuyas relaciones con Trump mejoraron tras un encuentro en la Casa Blanca en febrero y una charla telefónica en marzo, culpó a Netanyahu de haber empujado al presidente estadounidense a "un bloque muy destructivo contra la humanidad". Trump "termina en un bloque muy destructivo contra la humanidad jalonado por Netanyahu, no es al revés, es jalonado por Netanyahu, que tiene amigos más fuertes en el Gobierno [estadounidense] que el mismo Trump", explicó.

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