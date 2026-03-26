El Parlamento Europeo ha validado la creación de centros de detención para migrantes fuera de su territorio, por una amplia mayoría. La decisión ha sido acogida con una salva de aplausos por los eurodiputados de la derecha y de la extrema derecha, que se habían aliado para superar los intentos de la izquierda por bloquear el texto.

Se trata claramente de un endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea. El texto autoriza la creación de los denominados “centros de retorno”, donde podrán ser enviados los demandantes de asilo cuya petición haya sido rechazada. Esto implica que podrán ser enviados a terceros países, incluso si no es su lugar de origen.

Pedido de cooperación

También se pide a los migrantes que cooperen activamente con el proceso de retorno. En caso de que no respeten la orden de expulsión, serán penalizados. Entre otras medidas, se les incautará el carné de identidad y se les prohibirá la entrada de por vida.

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El objetivo del reglamento es acelerar la deportación de migrantes irregulares, y responde a un informe según el cual solo el 20 % de las ordenes de expulsión se cumplen.

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