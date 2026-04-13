"Esta misión, estrictamente defensiva y ajena a las partes beligerantes, tendrá la vocación de desplegarse en cuanto la situación lo permita" y estará abierta a "los países dispuestos a contribuir", agregó Macron en la red social X.

Estados Unidos anunció la imposición de un bloqueo naval en Irán a partir de este lunes, después que las conversaciones en Pakistán entre delegados estadounidenses e iraníes para poner fin a la guerra en Oriente Medio fracasaran.

Macron, que habló el domingo con el primer ministro británico, Keir Starmer, no comenta la decisión estadounidense de un bloqueo naval en ese paso marítimo del Golfo. Starmer, por su parte, ya dijo que no apoya esa medida.

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En su mensaje en X, el presidente francés llamó a no escatimar "ningún esfuerzo" para "lograr rápidamente una solución sólida y duradera al conflicto en Oriente Medio por la vía de la diplomacia".

Para Macron, las negociaciones deben dar una respuesta "duradera" a las actividades nucleares y balísticas de Irán y sus acciones desestabilizadoras en la región, así como permitir que Líbano "recupere la senda de la paz", con respeto a su soberanía.

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El jefe de Estado francés abogó por lograr mediante la diplomacia, "lo antes posible", una "navegación libre y sin trabas en el estrecho de Ormuz", una ruta de navegación crucial por la que solía transitar la quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

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