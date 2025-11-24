En Estados Unidos y otros países, la tendencia de dar a luz sin asistencia profesional plantea riesgos significativos para la salud materna y neonatal. Según el diario británico The Guardian, prácticas ligadas al parto sin intervención de obstetras ni parteras han derivado en tragedias evitables.

La investigación documenta 48 casos de muertes fetales tardías, muertes neonatales y otros daños graves relacionados con madres o asistentes vinculados a FBS. A pesar de ignorar el sistema sanitario, estas prácticas se expanden gracias a la influencia de redes sociales y discursos que apelan a la "libertad" y el "control sobre el cuerpo".

El reportaje se centra en FBS, que impulsa de forma radical el parto sin asistencia. En sus plataformas abundan relatos de nacimientos alejados del sistema médico. Desde 2018, los ingresos estimados de FBS superan los 13 millones de dólares. Sus cursos online para formar "acompañantes radicales" y "autentic midwives" cuestan entre 6.000 y 12.000 dólares.

FBS difunde consejos peligrosos, como afirmar que cortar el cordón umbilical no implica riesgo de infección, dar instrucciones incorrectas para manejar la distocia de hombros y recomendar una reanimación pasiva del recién nacido, lo que aumenta el riesgo de daño neurológico o muerte.

Los dramas buscando "recuperar el control del cuerp"

Este tipo de contenido se multiplica en redes sociales. Sus defensoras aseguran que les permite "recuperar el control sobre su cuerpo". Pero las consecuencias pueden ser dramáticas, advierte Floriane Stauffer, partera y codirectora de la Asociación Profesional del Parto Acompañado en el Hogar:

"Si estas mujeres están solas y surge una complicación, quizá acudan a la maternidad. Pero hay situaciones que no se detectan a tiempo y, cuando se hace, ya es demasiado tarde".

La investigación vincula a FBS con casos graves en distintos países: Estados Unidos, Canadá, Suiza, Francia, Sudáfrica y Reino Unido. Desde su creación en 2017, el pódcast de FBS, dirigido por dos exdoulas convertidas en influencers, ha sido descargado millones de veces.

