El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia en un video publicado en X. Lo hizo mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político en su contra, en medio de una crisis bancaria que mantiene congelados los depósitos de casi tres millones de ahorristas.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (…) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", afirmó Peña en un video en su cuenta de X.

El mandatario afirmó que su prioridad es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros" al sistema financiero del país. El país quedará ahora a cargo del vicepresidente Pedro Alliana.

La renuncia llegó mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político contra Peña.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Se está socializando aparentemente, mientras estoy dando mi discurso, la renuncia del presidente en ejercicio Santiago Peña", dijo la diputada oficialista Jazmín Narváez, que justo en ese momento discursaba en el recinto en apoyo al juicio político.

Poco después, los diputados rechazaron por 48 votos contra 30 un pedido de juicio político contra el vicepresidente.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, Ueno Bank, por insuficiencia de capital.

Además de los ahorristas, quedaron congelados fondos de algunos organismos estatales como el Instituto Nacional de Previsión.

"Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos", señaló Peña en el video.

"Un sistema podrido"

Peña, que fue ministro de Hacienda y asumió la presidencia en 2023 para gobernar hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.

En su pedido de juicio político, la oposición lo acusó de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.

"Acá todos tienen que irse, todos. Santi Peña, todos sus ministros y que se desmantele ese laboratorio del Banco Central del Paraguay, el ministerio público, son todos cómplices de un sistema podrido", dijo el diputado opositor Walter García, durante una sesión cargada de insultos contra el mandatario.

Tras la revelación del escándalo Peña exigió la renuncia del titular del banco central. También promulgó una ley que fijaba un tope de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayoría de los fondos.

Pero las medidas del ejecutivo no alcanzaron. Un grupo de diputados opositores consiguieron el miércoles las firmas necesarias para presentar la acusación contra Peña.

Luego de que su propio partido le retirara este jueves el apoyo en el Congreso, Peña, acorralado, terminó presentando su renuncia.

Cientos de manifestantes protestaron el miércoles en Asunción por segunda noche consecutiva y se enfrentaron con policías, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más