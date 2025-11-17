"Quiero ser muy claro con ustedes: nuestra posición no ha cambiado. No hay ninguna base legal para una acción por difamación y estamos decididos a impugnarla", escribió Samir Shah, en un mensaje enviado el lunes al personal de BBC.

Trump dijo el viernes que demandará a la BBC por difamación, por lo que reclamaría una suma de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, luego de que la cadena se disculpara por la edición engañosa, pero descartara pagar una indemnización.

"Los demandaremos por un valor de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, probablemente en algún momento la próxima semana. Creo que tengo que hacerlo. Ellos incluso admitieron que engañaron", dijo Trump el viernes.

La cadena se vio cuestionada por haber editado el discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En el montaje del discurso de Trump, parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para "luchar como demonios".

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso".

La expresión "luchar como demonios" correspondía a otro fragmento del discurso.

Los abogados de Trump enviaron una carta a la BBC la semana pasada acusando a la cadena de difamar al presidente con el montaje del video.

Trump acusa a la BBC de emitir noticias falsas

Los letrados habían pedido a la cadena que se retractase y retirara el documental antes del viernes 14 de noviembre a las 22H00 GMT.

"La gente en Reino Unido está muy enojada por lo que pasó, como pueden imaginar, porque demuestra que la BBC emite noticias falsas", declaró Trump el viernes.

El presidente republicano agregó que planeaba hablar del asunto este fin de semana pasado con el primer ministro británico Keir Starmer, quien ha respaldado la independencia de la BBC y evitó tomar partido contra Trump.

"Como hemos subrayado en varias ocasiones, la BBC es independiente, y el gobierno británico considera que esto concierne a la cadena y a la administración estadounidense", indicó el lunes el portavoz de Starmer.

El presidente de la BBC "envió una carta personal a la Casa Blanca para decirle claramente al presidente Trump que él y la empresa lamentan" el montaje de ese discurso, indicó el jueves pasado la cadena en un comunicado.

"Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se montaron esas imágenes, rechazamos firmemente que exista base legal para una denuncia por difamación", agregó dicho texto de la BBC.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más