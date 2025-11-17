Las páginas web de varios partidos políticos daneses fueron objeto el lunes de un ciberataque reivindicado por hackers prorrusos en vísperas de las elecciones locales y regionales. Las páginas del Partido Popular Conservador y de la Alianza Roja-Verde estuvieron brevemente fuera de servicio el lunes por la mañana.

El Copenhagen Post, un diario digital que cubre la actualidad danesa en inglés, también se vio afectado.

"Estimados lectores, nuestro sitio web está actualmente fuera de servicio y muestra un mensaje de error '502 – Bad Gateway'", escribió el periódico en Instagram. "El Servicio de Inteligencia de Defensa danés nos informó de que la causa probable es un ataque DDoS (denegación de servicio distribuido), y que nuestra cobertura de las elecciones locales del 18 de noviembre nos convirtió en un objetivo", agregó

Los ataques DDoS bloquean el acceso a una página web sobrecargando sus servidores con tráfico.

El grupo de hackers prorruso NoName057(16) afirmó en redes sociales que estaba atacando los sitios web de varios partidos políticos daneses y de la cadena pública DR.

"No se ha registrado ningún incidente que haya afectado a la capacidad de DR para funcionar con normalidad", declaró sin embargo este medio de comunicación.

La semana pasada, el mismo grupo reivindicó la autoría de ciberataques contra varios municipios daneses, páginas web gubernamentales y una empresa de defensa.

En un análisis de riesgos previo a las elecciones locales, el servicio de inteligencia danés afirmó a principios de noviembre que existía una alta probabilidad de que se produjeran ciberataques.

Por su parte, el servicio de inteligencia militar informó a AFP que la Agencia de Protección Civil del país estaba siguiendo de cerca la situación.

