Por Rami El Meghari y Nicolas Rocca.

"Un amigo me escribió diciendo: "Salí de Gaza gracias a Al Majd"’. Así que me inscribí", recuerda Wessam Bashir. Hace seis meses, este gazatí de 31 años vislumbraba por fin una salida al horror. Él, que vive en Deir El-Balah, en el centro del enclave, no dudó en aprovechar la oportunidad.

Continúa: "Me dijo: "Son 3.000 dólares por persona". Acepté por mi esposa y mis hijos". Tras enviar los documentos necesarios, esperó largos meses el día de la aprobación. El 27 de octubre, en su teléfono apareció un número noruego. Al otro lado de la línea, una voz anunció: "¿Wessam Bashir? Se te espera en una zona entre Khan Younis y Rafah en tres horas. Si alguien te detiene en la calle, diles que te vas con el contingente francés, no con Al Majd".

Otro pasajero, Ahmed*, de 36 años, que partió el 12 de noviembre, tuvo que pagar 2.000 dólares por persona en criptomonedas a una cuenta privada. La mayoría de los viajeros aseguran haber pagado entre 1.400 y 2.000 dólares y relatan historias similares: evacuaciones solo para familias, con un aviso horas antes de la salida.

Al llegar al punto de encuentro, los gazatíes deben subir a un autobús hacia el paso de Kerem Abu Salem. Obligados a abandonar sus equipajes por orden de los soldados israelíes, son trasladados al otro lado de la frontera tras los controles de seguridad. Luego, otro autobús los lleva al aeropuerto de Ramon, en la ciudad de Eilat, al sur de Israel.

"Descubrimos el destino en el avión"

"Nos dieron papeles, reservas de hotel, diciendo que eran para nuestros visados. Algunos para India, otros para Malasia o Indonesia. Luego, nos entregaron un billete. Solo tenía un número: 136″, cuenta Ahmed. "Descubrimos el destino en el avión, de una aerolínea rumana, Fly Yo, cuando el comandante anunció: "El vuelo a Nairobi durará 4 horas y 40 minutos"", continúa. El avión hizo escala en Kenia y luego llegó al aeropuerto internacional OR Tambo, que sirve a Johannesburgo y Pretoria, en Sudáfrica.

Mientras Wessam relata una llegada sin problemas el 28 de octubre, Ahmed fue uno de los 153 palestinos que quedaron atrapados durante 12 horas en la pista del aeropuerto el jueves 13 de noviembre. Al no tener sellos de salida israelíes en sus pasaportes, las autoridades aeroportuarias les negaron la entrada al país, hasta que cedieron por la presión de ONG y activistas.

Tras la intervención del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, se otorgó un visado de tres meses a 130 de ellos. Los demás continuaron hacia otros destinos.

Imágenes generadas por IA, identidades dudosas, dirección falsa…

El procedimiento de salida es tan misterioso como la ONG que lo organiza. Creada en 2010, Al Majd Europe se presenta como una organización humanitaria que ayuda a comunidades musulmanas en zonas de conflicto. Sin embargo, su sitio web, lanzado en febrero de 2025, cuenta otra historia, la de una cortina de humo.

Lleno de imágenes que parecen generadas por inteligencia artificial, el sitio solo menciona a dos miembros de la organización por sus nombres: Adnan y Muayad. ¿La dirección de sus oficinas en Jerusalén Este? Solo remite a Sheij Jarrah, el nombre de un barrio.

Entre los testimonios de personas que supuestamente recibieron ayuda de la ONG, aparece el de Mona, una siria de 29 años. Pero la foto usada en el sitio proviene de un artículo de Middle East Eye del año pasado, que muestra a una siria llamada Abeer Khayat, de 33 años.

Según el diario Haaretz, detrás de esta asociación está un israelí-estonio llamado Tomer Janar Lind. El medio israelí de izquierda afirma que la Oficina de Inmigración Voluntaria, dependiente del Ministerio de Defensa de Israel, habría encargado a esta organización coordinar las salidas de gazatíes.

Leer tambiénMinistro israelí ordena al ejército preparar salida voluntaria de población de Gaza

Contactada por correo, teléfono y WhatsApp, Al Majd Europe no respondió a las solicitudes de RFI. "Cuando vi su sitio web, no me convenció -reconoce Ahmed-. Pero al escuchar por conocidos que varios viajes habían tenido éxito, nos animamos igual".

Más de 320 palestinos fueron evacuados en los vuelos que tomaron los dos pasajeros cuyos testimonios recogió RFI, los días 27 de octubre y 12 de noviembre. Al mismo tiempo, desde el alto el fuego acordado el 10 de octubre, solo 165 pacientes de la lista de evacuación de emergencia de la Organización Mundial de la Salud han podido salir del enclave.

Mientras los testimonios mencionan otros vuelos organizados por la controvertida ONG, el logro de Al Majd Europe plantea muchas preguntas. Los pasos fronterizos están estrictamente controlados por el COGAT, el organismo israelí encargado de las fronteras con el territorio palestino. "Estos residentes abandonaron la Franja de Gaza después de que el COGAT recibió el acuerdo de un tercer país para recibirlos", comunicó la entidad, sin especificar de qué Estado se trataba.

"Una salida forzada"

¿Cómo pudo la organización coordinar estas salidas con la cooperación del ejército israelí? "No había nadie del lado palestino cuando llegamos. Ni la Cruz Roja, ni nadie, solo los conductores", recuerda Wessam. "Vimos a dos representantes de Al Majd del lado israelí después de los controles, pero nada más. Parecían palestinos", precisa Ahmed.

Estas inconsistencias en torno a la ONG han generado acusaciones de que la organización sirve a los intereses de Israel. "Esto forma parte de la estrategia de limpieza étnica de Israel", acusa Imtiaz Sooliman, de la asociación Gift of the Givers, que gestiona la acogida de palestinos en Sudáfrica. Una teoría respaldada por otras organizaciones.

Esta acusación se basa, entre otros, en las declaraciones de varios ministros israelíes que han expresado su deseo de que la Franja de Gaza quede desalojada de palestinos, a lo que se suma el proyecto del expresidente Donald Trump de convertirla en una especie de Riviera.

En julio, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, esbozó un plan para construir una ciudad humanitaria en el sur del enclave, donde los habitantes serían presionados para abandonar definitivamente el territorio.

"Sabemos que hay una voluntad estratégica de Israel de fomentar la migración, pero deben entender: nuestra salida fue forzada -señala Ahmed-. Destruyeron la infraestructura sanitaria, todo el sistema educativo, las casas… No hay empleo. Obviamente, tienes que irte a buscar un futuro mejor". ¿Qué derechos podrían reclamar estos palestinos que partieron sin sello israelí y en condiciones legales oscuras?

"Gaza es nuestra nación, nuestra patria"

"Gaza es nuestra nación, nuestra patria. No vamos a abandonarla -explica Wessam desde Johannesburgo-. Pero en este momento, nadie tiene la capacidad psicológica ni material de volver al infierno de Gaza".

Ahmed dejó a sus dos padres allí. Planea regresar cuando haya "un alto el fuego duradero y un futuro en Gaza, probablemente por el paso de Rafah desde Egipto". Un punto de entrada que, sin embargo, sigue cerrado, en violación de la primera fase del alto el fuego.

Mientras tanto, la asociación Al Majd no parece afectada por la tormenta mediática. En un mensaje enviado por WhatsApp tras una solicitud nuestra, la organización promete simplemente una salida de Gaza, a cambio de 2.700 dólares.

*El nombre ha sido modificado.

