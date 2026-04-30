Durante el primer semestre del año fiscal 2026 se registraron 6.288 tránsitos por el Canal de Panamá, lo que representa un aumento del 3,7 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

"La capacidad diaria del Canal de Panamá oscila entre 34 y 36 tránsitos. Sin embargo, debido a la actual coyuntura, hemos tomado medidas para atender esta demanda creciente y ampliado la capacidad a entre 38 y 41 buques diarios. Eso es lo que estamos movilizando en este momento. También hay buques que arriban a aguas del Canal, pero que no tienen intención de transitar, sino que están ahí para realizar operaciones, ya sea de bunkering [suministro de combustible] o portuarias", explica Casiano.

Los barcos que llegan al Canal sin haber reservado su tránsito participan en una subasta para poder cruzarlo. Esta se habilita entre siete y tres días antes de la fecha prevista y, por lo general, se ofrece un cupo por categoría de tamaño: uno para "Súper", uno para "Regular" y uno para "Neopanamax". La supervisora detalla cómo se determinan los precios.

"Lo único que nosotros ponemos para la subasta es un precio base, establecido en 2024. A partir de ahí, el precio final lo determina el mercado, en función de la demanda. Las subastas que ofrecemos son de tipo 'puja y repuja': compiten varios participantes y van indicando, en múltiplos de miles, cuánto están dispuestos a pagar por un cupo de reserva".

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Las autoridades panameñas estudian además la posibilidad de aumentar la capacidad del Canal.

"No solo se trata de recursos y remolcadores, sino también del agua. Actualmente estamos desarrollando el proyecto de Río Indio, que nos permitirá contar con suficiente agua para mantener los tránsitos y, al mismo tiempo, garantizar el suministro de agua potable para la ciudad de Panamá", señala Casiano.

Voceros del Canal indican que, desde el inicio de la crisis en Oriente Medio por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha incrementado el tráfico de buques tanqueros, que transportan derivados del petróleo, así como el de buques portacontenedores y graneleros [buques de carga de granos].

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