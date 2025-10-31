El canal de noticias neerlandés ANP anunció este viernes que el partido centrista D66 ganó las reñidas elecciones legislativas , según proyecciones que indican que el líder de extrema derecha Geert Wilders no pudo recortar la distancia.

Las proyecciones del canal ANP situarían al líder de la formación progresista y liberal D66, Rob Jetten, en camino de convertirse en el dirigente más joven de la quinta economía de la Unión Europea, aunque aún quedan por delante largas negociaciones para formar una coalición.

"Estoy increíblemente feliz de que hayamos sido el partido más votado en estas elecciones. Es un resultado histórico para el D66. Al mismo tiempo, siento una gran responsabilidad", afirmó Jetten tras reivindicar la victoria.

Las proyecciones de ANP fueron citadas inmediatamente por varios medios de comunicación neerlandeses, incluida la cadena pública NOS.

A falta de escrutar los votos de una circunscripción y los emitidos por correo desde el extranjero, Jetten mantiene una estrecha ventaja de 15.155 votos sobre Wilders, líder del Partido por la Libertad (PVV).

Los votos por correo ya se están contando en La Haya, pero el resultado no se anunciará antes del lunes por la noche como muy pronto.

Históricamente, los expatriados han votado a partidos más centristas y de izquierda. En las últimas elecciones de 2023, el D66 superó al PVV por casi 3.000 votos por correo.

El martes, los principales políticos se reunirán en el Parlamento para elegir a un "ojeador", que sondeará a los partidos para ver quién está dispuesto a trabajar con quién.

Si se confirma su victoria en las elecciones, Jetten, de 38 años, deberá formar una coalición de partidos afines con una mayoría de al menos 76 escaños en el Parlamento, compuesto por 150 miembros.

Su principal vía para lograrlo parece ser una especie de "gran coalición" con el partido de centro-derecha CDA (18 escaños), el liberal VVD (22) y el grupo Izquierda Verde/Partido del Trabajo (20). El partido D66 de Jetten cuenta con 26 escaños.

Sin embargo, existen dudas sobre si el VVD y los Verdes/Laboristas trabajarán juntos.

Hasta que se forme un gobierno, el primer ministro interino Dick Schoof seguirá al frente del Ejecutivo. "Preveo que seguiré siendo primer ministro en Navidad", declaró el viernes.

Todos los partidos han excluido a Wilders, que torpedeó la última coalición al retirar al PVV en una disputa sobre inmigración.

