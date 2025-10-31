Hace dos semanas, el presidente ruso Vladimir Putin recibió a su par sirio Ahmad al-Sharaa. Al término de la reunión no se comunicó nada sobre el tema que más interesa a Rusia: el futuro de sus dos bases, que le sirven para ampliar su alcance militar en Oriente Medio y África. Pero según la agencia Bloomberg, los vuelos rusos con destino a Siria se han reanudado discretamente.

Por Anissa El Jabri, corresponsal de RFI en Moscú

La visita del presidente sirio al Kremlin fue un paso importante en el proceso de restablecimiento de las relaciones entre Moscú y las nuevas autoridades de Damasco. Sin embargo, aún quedaron muchas preguntas sin respuesta oficial. En particular, un tema de gran importancia para Rusia: el futuro de sus bases.

El cese de los vuelos rusos hacia y desde Siria fue, al parecer, solo una interrupción de unos meses. La agencia Bloomberg se basa en datos facilitados por el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar para afirmar que al menos dos aviones rusos habrían transitado por la zona de Latakia, donde se encuentra la base aérea de Moscú.

Reanudación de los vuelos militares rusos

Según Flight Radar, se trataría de un avión de transporte Ilyushin del ejército ruso, que habría seguido esta ruta: Libia – Siria – Región de Moscú. El mismo sitio web también ha informado de tres pasadas de un Antonov, un avión con gran capacidad de carga.

¿Es esto el preludio de vuelos regulares? Sí, según la agencia Bloomberg, que en esta ocasión cita a una de sus fuentes anónimas en el Kremlin. Otros observadores señalan que estos vuelos tan observados no son, en esta fase, más que vuelos de tránsito. Queda una pregunta sin respuesta: ¿podrá Rusia utilizar esta base con la misma capacidad que bajo el régimen de su protegido Bashar al-Asad?

Las bases siguen siendo la plataforma del dispositivo ruso en Oriente Medio

Además de esta base aérea, que sirve de centro logístico clave para las operaciones de Moscú en algunas partes de África, Rusia sigue manteniendo un puerto en Tartús. Es su único punto de anclaje naval en el Mediterráneo.

Según una fuente del periódico Kommersant del jueves 30 de octubre, “el diálogo bilateral sobre el futuro de las bases rusas en Siria se centra en su conversión en plataformas logísticas civiles”. Un experto citado por el diario añade: “Pero esto implica, en cualquier caso, la posibilidad de utilizarlas si es necesario, en particular para apoyar la lucha contra el terrorismo y otras operaciones”.

