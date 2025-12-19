Trump firmó esta semana un decreto que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó recomendándole mirar más bien las causas sociales del consumo.

Washington acusa a los cárteles mexicanos de llevar esa droga a Estados Unidos y al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente para impedirlo.

Pero según Michel Gandilhon, investigador del Observatorio francés de drogas y toxicomanías (OFDT), “el gran país productor de fentanilo es China".

China abastece a México, explica. "Ahí, el fentanilo se fabrica a partir de precursores. También, en algunos casos, llega directamente ya como fentanilo. Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con la producción y el tráfico de fentanilo".

Costa Pacífico

Para Gandihon, si Trump quiere ser eficaz contra el tráfico de fentanilo, debería enfrentarse a China. "Solo que China es evidentemente un actor demasiado poderoso para que Estados Unidos se enfrente a él. Por eso hoy resulta más fácil incriminar a Venezuela", asegura.

Enfocarse en Caracas y en la cocaína parece más un discurso de los años 80. Al mismo tiempo, el despliegue militar en el mar Caribe con el que Washington amenaza a Caracas es novedoso.

¿Por qué Washington pone la mira en Venezuela? "Una pequeña parte de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa por Venezuela. El 90% de la cocaína que llega al mercado estadounidense pasa por la costa del Pacífico, a partir de los puertos colombianos y del puerto ecuatoriano de Guayaquil", afirma el investigador, agregando que una pequeña parte pasa por el mar Caribe occidental.

Un pretexto

"Venezuela es, en realidad, una zona muy poco importante en términos de tránsito de cocaína. Cuando se observa la evaluación de la amenaza en materia de drogas que realiza la DEA cada año, se ve que en 2024 esa agencia no cita nunca a Venezuela. En cambio, los países más citados son México y China", dice Gandilhon.

Caracas no sería más que un pretexto de la administración Trump. "El verdadero objetivo es China más que Venezuela. Los estadounidenses, desde Obama, están preocupados por el desarrollo de la influencia de China en la región. Quieren hacer retroceder esa influencia, que se ha desarrollado mucho en términos políticos y económicos en los últimos años. Se trata, por lo tanto, de una especie de reactivación de la doctrina Monroe de comienzos del siglo XIX, que hacía de América Latina una especie de coto reservado de los estadounidenses. Así que la cuestión venezolana es evidentemente solo un pretexto: el objetivo no es poner fin al tráfico de drogas, sino eventualmente ejercer presión sobre el régimen de Maduro en Venezuela y, eventualmente, derrocarlo".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más