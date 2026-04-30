El helicóptero de combate Caimán acaba de despegar. Otras nueve aeronaves lo acompañan en una misión concreta: aniquilar, mediante drones, las posiciones de un ejército enemigo. No se trata de un ataque real, sino de un simulacro integrado en las maniobras de la Operación Orión 26, considerado el mayor despliegue militar en Europa desde la Guerra Fría. El ejercicio pretende entrenar a los ejércitos de la OTAN ante un escenario de guerra de alta intensidad.

Hugo es piloto de combate del ejército francés y explica cómo se desarrolló la operación.

“La misión se llevó a cabo en varias fases. En primer lugar, el despegue de las diferentes patrullas de helicópteros para realizar una infiltración táctica. La aviación ligera del ejército cuenta con capacidades para vuelos tácticos, camuflándose en el terreno y operando con seguridad”.

Según relata, “todos los objetivos enemigos fueron destruidos en la zona de acción, antes de que las patrullas se reagruparan y regresaran conjuntamente a la base”.

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En este simulacro de ataque aéreo participaron también dos helicópteros del Ejército español. Al mando de uno de estos aparatos se encontraba el teniente José Antonio Ampuero, quien subraya la importancia de este tipo de ejercicios conjuntos.

“Tenemos una situación táctica simulada. Al final, nuestra misión es estar preparados para lo que sea. Este tipo de maniobras integradas con otros ejércitos nos ayuda mucho, sobre todo de cara al futuro: ganar fluidez, tener ya un pre-entrenamiento con el resto de países, saber cómo trabajan ellos y cómo adaptarnos a su maniobra, y que ellos se adapten a la nuestra”.

En total, 12.500 soldados de una decena de países participan en estos ejercicios militares, que comenzaron en febrero y entran ahora en su fase final, prevista para prolongarse durante tres meses. Durante este tiempo se han simulado distintos escenarios de una guerra de alta intensidad, recreando condiciones lo más realistas posible.

El teniente Manuel Gómez Limón, del Batallón de Helicópteros del Ejército español, explica: “Estamos constantemente con nuestros aliados entrenándonos para estar listos si fuera necesario, listos para desplegar en cualquier momento y hacer en un escenario real lo mismo que estamos haciendo aquí. Por eso intentamos que las condiciones sean lo más realistas posibles: tanto en las condiciones de vida como en la definición del plan táctico, enemigos, amigos, etcétera. Son ejercicios necesarios porque nos permiten buscar sinergias muy importantes haciendo estos ejercicios conjuntos, aportando cada país sus capacidades, sus conocimientos y, por supuesto, sus medios y su personal. Cada vez es más vital una participación internacional bien organizada y coordinada entre diferentes países”.

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