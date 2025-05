28/05/2025 · 08:26 AM

En Japón se viven escenas de júbilo y la prensa deportiva, eufórica, saluda "un momento histórico". La razón de tanta celebración es que hace poco fue entronizado como nuevo yokozuna, término que designa a los campeones supremos del sumo.

Con Bruno Duval, corresponsal de RFI en Tokio

Onosato, ese es su nombre, tiene 24 años, pesa 191 kilos y tiene la particularidad de ser japonés. Durante casi diez años, han sido luchadores mongoles quienes han dominado la competición. En el archipiélago, por tanto, este coloso suscita un verdadero entusiasmo.

Daiki Nakamura, su nombre real, también se convierte en el primer luchador nacido en Japón que alcanza este rango desde 2017. Seis de los últimos siete grandes campeones nacieron en Mongolia.

“Siento una sensación de logro. Todavía no me doy cuenta necesariamente, pero estoy seguro de que ocurrirá cuando me ponga la cuerda por primera vez”, dijo Onosato, refiriéndose al traje que llevan los yokozuna.

Onosato logra una hazaña sin precedentes que marcará para siempre la historia del sumo: alcanza la cima de esta disciplina cuando apenas lleva dos años como luchador profesional. Su ascensión fulgurante y su elevación al rango de yokozuna llenan de alegría a los habitantes de Tokio.

Las reacciones de los ciudadanos reflejan la emoción colectiva que ha despertado este logro histórico

"¡Felicitaciones a él! Qué momento magnífico… se me saltan las lágrimas", expresaba una mujer visiblemente emocionada, en un testimonio recogido por RFI.

"Estoy muy, muy emocionado: es simplemente… ¡enorme!", exclamaba un joven, mientras otra mujer añadía: "Estoy loca de alegría y también infinitamente agradecida porque lo ha dado todo para llegar hasta aquí".

Un niño dejaba estallar su alegría: "¡Estoy súper contento! ¡Espero que se convierta en el más grande yokozuna de todos los tiempos!"

Un símbolo de esperanza para una región devastada

La consagración de Onosato alegra a todo el país, pero tocará especialmente a los habitantes de la región de donde proviene, pues han sufrido enormemente. El nuevo yokozuna es originario de Ishikawa, una península situada en la costa oeste del archipiélago que el año pasado sufrió dos catástrofes naturales mayores: una serie de violentos terremotos que causaron cerca de 600 muertos, seguidos de precipitaciones excepcionales que terminaron de devastar la región.

Como gesto de solidaridad y reconocimiento hacia su tierra natal, el nuevo yokozuna ha dedicado su promoción a los habitantes de su región y ha prometido continuar dando lo mejor de sí mismo en su carrera deportiva para brindarles alegría y consuelo.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más