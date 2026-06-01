"Microsoft y Nvidia van a reinventar el PC. Esto va a ser el nuevo PC", declaró Jensen Huang, jefe ejecutivo del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, al lanzar el chip RTX Spark antes de la feria tecnológica Computex, en Taipéi. Según los analistas, el lanzamiento busca desafiar a rivales como Apple, Intel y AMD en el dominio del mercado de PC, aunque los nuevos aparatos podrían tener un precio elevado.

También representa un intento de Nvidia por diversificarse en el mercado del consumidor pese a las cuantiosas ganancias obtenidas por la demanda masiva por sus procesadores para centros de datos por parte de los gigantes tecnológicos.

"Si quieres ejecutar biología digital, no hay problema. Si quieres hacer procesamiento sísmico, no hay problema. Quieres astrofísica, no hay problema", aseguró Huang. “Es el fruto de tres años de colaboración entre ambas compañías”.

"Microsoft y Nvidia han optimizado todo meticulosamente para que este computador literalmente ejecute todo lo que el mundo ha creado hasta ahora. Es un computador increíble", expresó.

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Reacciones en las inversiones

Las acciones de los fabricantes del PC con el nuevo chip de Nvidia se dispararon en las operaciones previas a la apertura del mercado y en las bolsas. Dell, Microsoft , HP, Lenovo, Asus y MSI registraron ganancias, destacando Asus con un aumento del 10% en la Bolsa de Valores de Taiwán.

ARM Holdings también experimentó un alza de más del 16% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos.

Por el contrario, las acciones de Qualcomm, Intel y Advanced Micro Devices, que son todas competidoras en el mercado de chips para PC, cayeron aproximadamente un 7,2%, un 5,4% y un 4,5% respectivamente.

El nuevo chip está diseñado para ejecutar agentes de IA localmente en los dispositivos, en lugar de enrutar las tareas a través de servidores en la nube; un avance que, según los expertos del sector, probablemente transformará la forma en que los consumidores interactúan con la inteligencia artificial.

Con AFP

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