Según sus críticos, la reforma pone en riesgo a los glaciares y zonas periglaciares de la extensa cordillera de los Andes, que son una importante fuente y reserva de agua dulce.

En esa cadena montañosa, Argentina cuenta con más de 16.000 glaciares, que cubren más de 5.700 kilómetros cuadrados.

La norma aprobada este jueves modifica una ley de 2010, cuyo objetivo era proteger esas áreas, y que concentraba en una entidad nacional la decisión de qué zonas debían ser preservadas.

Ahora son las provincias las que van a tener mayor peso para decidir cuáles son esas zonas, y en cuáles es aceptable desarrollar actividad minera.

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El temor de quienes se oponen a la nueva ley es que en el afán de ampliar las explotaciones mineras algunas provincias, que reciben regalías de esa actividad, la habiliten en lugares en los que afecten a glaciares y zonas periglaciares.

La minería, junto con los hidrocarburos y la actividad agropecuaria, es un pilar clave del proyecto económico del gobierno de Javier Milei.

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