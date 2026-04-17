A comienzos del año 1945, poco antes de la derrota final de la Alemania nazi, casi 9 millones de alemanes, cerca del 20 % de la población adulta, eran miembros registrados del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.

“Si usted era un ciudadano común durante la dictadura nazi, no tenía ninguna obligación de pertenecer al partido, tampoco traía ninguna consecuencia negativa directa, no recibía menos cupones de alimentación ni nada parecido”, dice Johannes Tuchel, antiguo director del Centro Conmemorativo de la Resistencia Alemana. “No conozco ningún caso de gente que haya sido obligada a entrar al partido, pero si se trabajaba dentro del aparato estatal, ser miembro era imprescindible”.

En 1945, todas las tarjetas con el registro de los afiliados del partido nazi fueron confiscadas por el ejército estadounidense y llevadas a Estados Unidos, donde fueron microfilmadas íntegramente. Estos registros se han puesto en línea por primera vez, abiertos a quien quiera investigarlos, en su página de internet.

Aunque los archivos habían sido devueltos a Alemania ya en 1994 y estaban en principio disponibles para ser consultados en el Archivo Federal Alemán, el proceso burocrático para acceder a ellos es tan largo y engorroso que pocos se animaron a emprenderlo. La iniciativa del archivo estadounidense permite que cualquier persona, aun sin registrarse, pueda buscar libremente en los archivos en línea.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las tarjetas de afiliación que guarda el archivo son parcas: nombre, dirección, profesión, a veces pueden encontrarse más datos o fotografías de la persona buscada, pero encontrarlas es también una tarea agotadora. Los resultados de la búsqueda dan muchas veces miles de resultados que hay que revisar foto tras foto para encontrar a quien se busca. No encontrar a una persona dentro del archivo tampoco es garantía de que no haya estado afiliada al partido, como han comprobado varios de los que han usado el archivo.

“Encontré al bisabuelo materno de mi mujer, que entró al partido en 1931; ya sabíamos que había estado en las SS y que había muerto en el frente en 1944. Lo extraño fue no encontrar a mi bisabuelo por lado materno, que era también un nazi de primera hora”, me explica un vecino que acaba de comenzar a rastrear el pasado nazi de su familia, empujado además por una nueva serie de la televisión pública alemana llamada “German Guilt” (“Culpa Alemana”; -curiosamente, el título oficial de esta serie alemana con un tema muy alemán está en inglés-) que vuelve a rastrear el pasado nazi del país, esta vez empujados por la generación de los bisnietos.

Siempre fue bastante difícil llegar a una versión fiable del papel de cada ciudadano alemán en tiempos del nazismo. Después del fin de la guerra, abundaron en Alemania muchos más o menos fantasmales miembros de la resistencia, protectores de judíos o enemigos de Hitler. El archivo por lo menos muestra un límite a la capacidad de manipular el pasado del ciudadano, según Tuchel.

“Siempre, aun trabajando en la industria armamentística alemana, existía la posibilidad de negarse a entrar al partido. Podría traer desventajas en el trabajo, pero nunca consecuencias penales; eso hay que dejarlo claro”.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más