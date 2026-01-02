"Yo estaba en el bar. Estaba con mis amigos. Estábamos disfrutando del momento. Luego, no sé por qué, sentí la necesidad de fumar. Así que salí. Y ni siquiera diez, veinte segundos después, escuché una explosión enorme.

Me di la vuelta y vi a la gente. Todo el mundo corría. Vi las llamas aparecer, luego crecer, volverse cada vez más violentas. Había personas que se peleaban por salir, porque era una cuestión de vida o muerte. Todo el mundo luchaba por aferrarse a la vida, por sobrevivir.

Vi rostros, cráneos… es increíble. Ya no tenían párpados, ni cabello, nada. Vi ropa quemada. Reconocí a algunos, porque habían estado conmigo en la escuela primaria. Bueno, apenas los reconocía. Es horrible.

Pensaba: '¿Cómo es posible que yo haya tenido suerte?'. Observaba todo aquello, pero estaba paralizado. No podía hacer nada. Y me digo que si hubiera podido moverme un poco, ir a buscar a dos o tres personas, ayudar… quizá habría podido salvar a algunos.

Pero no hice nada. Estaba paralizado". 

RFI

Radio Francia Internacional

RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas.

