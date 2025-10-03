Reino Unido está este viernes en estado de "alerta" para garantizar la seguridad de una comunidad judía preocupada, tras el ataque del jueves a una sinagoga en Mánchester, en el norte de Inglaterra, en el que fueron asesinadas dos personas. RFI conversó con miembros de la comunidad judía de Londres, que expresan su preocupación.

Stamford Hill es el barrio donde reside la mayoría de la comunidad judía ortodoxa en Londres. Visten de forma tradicional. Los hombres con el shtreimel en la cabeza y las mujeres con el pañuelo. Hoy se ven agentes de policía patrullando las calles en pareja.

Muchos locales no se atreven a hablar en público sobre el ataque a la sinagoga de Manchester. Otros están furiosos, como este hombre de unos treinta años.

“Lo que han hecho países como España y Francia reconociendo el estado de Palestina es terrible, ha hecho mucho daño”, dice. También dice que los judíos en el exilio no están seguros.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer tambiénReino Unido: Dos muertos y tres heridos graves en un ataque frente a una sinagoga de Mánchester

“Estamos en el exilio y no creo que lo que está pasando es contra Israel sino contra los judíos. Lo que pasó ayer en Manchester es muy antisemita y lo siento mucho”, agrega. Este hombre estima que no están a salvo en Europa. “No estamos seguros en ninguna parte”, subraya.

Por su parte, un hombre mayor, también con el traje negro y el shtreimel; confiesa que no se siente seguro al cien por cien aquí en Stamford Hill.

Asegura que se llevan bien con la comunidad musulmana en Londres y que lo de ayer fue un acto puntual. Y denuncia que el antisemitismo está creciendo desde el ataque de Hamás.

“No es como en Francia, pero aquí cada vez hay más”, explica.

Y dice que la única manera de bajar la tensión y de sentirse más seguros en incrementar la presencia policial.

Tres detenidos

Con AFP

Tres sospechosos de estar involucrados en el atentado, dos hombres de unos treinta años y una mujer de unos sesenta, fueron detenidos el jueves.

Las dos personas fallecidas en el ataque, cuyos nombres fueron revelados el viernes por la policía local, eran Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, miembros de la comunidad judía de Mánchester y residentes en el barrio de Crumpsall, donde se encuentra la sinagoga de Heaton Park.

El responsable de la policía de Mánchester, Stephen Wilson, también indicó que una de las dos víctimas podría haber sido alcanzada por un disparo de las fuerzas del orden que intervinieron para neutralizar al atacante.

El atentado ocurrió el jueves por la mañana, cuando la sinagoga estaba muy concurrida por la festividad de Yom Kipur.

El atacante, identificado como Jihad Al-Shamie, embistió con su vehículo a personas que se encontraban frente al edificio, antes de salir del vehículo y comenzar a apuñalar a varias de ellas.

Otras tres víctimas del ataque seguían hospitalizadas el viernes por heridas graves, según la policía, que precisó que una fue apuñalada; otra, atropellada por el coche del atacante, y la tercera, alcanzada por un disparo de las fuerzas del orden.

Tras el ataque, las autoridades reforzaron la seguridad en los lugares de culto y otros espacios comunitarios judíos.

"Estamos en estado de alerta máxima", declaró el viernes en Sky News la ministra de Interior, Shabana Mahmood, que visitó el lugar del atentado el jueves por la noche.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más