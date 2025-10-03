Hamás necesita más tiempo para estudiar el plan de paz para Gaza presentado por Donald Trump y respaldado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes a AFP un dirigente del movimiento islamista palestino.

El presidente estadounidense dio el martes a Hamás un ultimátum de "tres o cuatro días" para aceptar su plan encaminado a poner fin a casi dos años de guerra en el territorio palestino.

"Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (…) e informó a los mediadores de que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo", declaró bajo anonimato este alto mando del movimiento a AFP.

El plan esbozado por el presidente estadounidense contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza.

Respaldado por numerosos países árabes y occidentales, el plan presenta algunas incógnitas, como el calendario de la retirada israelí o la modalidad del desarme de Hamás.

Mohamad Nazal, miembro del comité político de Hamás, afirmó el viernes en un comunicado que el plan presenta puntos que preocupan.

"Estamos en contacto con los mediadores y con las partes árabes e islámicas, y nos tomamos muy en serio alcanzar un acuerdo", explicó. "Pronto anunciaremos nuestra posición".

Leer tambiénEl último barco de la flotilla que se dirigía a Gaza fue interceptado por Israel

"Lugares de la muerte"

En el terreno, la Defensa Civil del territorio palestino, una fuerza de socorristas que operaba bajo la autoridad del gobierno de Hamás, reportó intensos bombardeos israelíes y fuego de artillería sobre Ciudad de Gaza.

El ejército israelí lanzó en septiembre una gran ofensiva aérea y terrestre para tomar el mayor núcleo urbano de Gaza, que obligó a huir hacia el sur de la Franja a cientos de miles de personas.

A causa de las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas, la AFP no puede verificar de forma independiente los detalles proporcionados por la Defensa Civil o el ejército israelí.

El portavoz de Unicef, James Elder, declaró en que no hay ningún lugar seguro para los palestinos que recibieron órdenes de evacuar Ciudad de Gaza y que las zonas designadas por Israel en el sur son "lugares de la muerte".

Tras casi dos años de guerra – que estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel – aumentan las manifestaciones en todo el mundo y en las últimas 24 horas las protestas se centraron en la interceptación de una flotilla para Gaza.

La flotilla Global Sumud (resiliencia en árabe) partió en septiembre de Barcelona con activistas como Greta Thunberg con la intención de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.

La Marina israelí empezó el miércoles a interceptar los barcos que se acercaban a Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos y este viernes frenó a Marinette, el último barco que quedaba en el mar.

Israel anunció este viernes que comenzó a deportar a los activistas de la flotilla con cuatro ciudadanos italianos.

"Dos opiniones" dentro de Hamás

En medio de la expectativa sobre la respuesta de Hamás, Hugh Lovatt, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, explicó que Catar puede presionar al movimiento, pero "en última instancia, no se trata solo de convencer a los líderes de Hamás en Doha, sino también a los líderes en Gaza y a los miembros y combatientes de Hamás en Gaza".

Una fuente palestina cercana a la cúpula de Hamás dijo a AFP el miércoles que el grupo "quiere enmendar alguna de las cláusulas como el desarme y la expulsión de los dirigentes de Hamás y las facciones".

Los líderes del movimiento en el poder en Gaza también quieren "garantías internacionales de una retirada completa de Israel de la Franja de Gaza" y de que no habrá intentos de asesinato contra ellos dentro o fuera del territorio, ahondó esta fuente.

Otra fuente cercana a las negociaciones explicó a AFP que "existen dos opiniones dentro de Hamás".

"La primera respalda la aprobación incondicional, dado que la prioridad es un alto el fuego bajo las garantías de Trump", señaló.

"La segunda tiene importantes reservas hacia algunas cláusulas clave, rechaza el desarme y la expulsión de cualquier palestino de Gaza. Se decantan por una aprobación condicional con aclaraciones que reflejen las demandas de Hamás y de las facciones de la resistencia", apuntó.

La guerra estalló con el asalto sin precedentes de Hamás en el sur de Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de AFP en base a datos oficiales israelíes.

La ofensiva de represalia israelí mató al menos a 66.225 personas, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.

