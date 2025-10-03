Los electores checos votan este 3 y 4 de octubre en unas elecciones legislativas que podrían suponer el regreso al poder del ex primer ministro Andrej Babiš, que lidera las encuestas, pero no tiene asegurada la mayoría.

La población checa, llamada el viernes y sábado a las urnas para las elecciones legislativas, deberían, según todas las previsiones, infligir un revés al Gobierno saliente de centro-derecha, ya que las encuestas sugieren un regreso al poder del multimillonario populista Andrej Babiš, que ha prometido reactivar el crecimiento económico y reducir la ayuda a Ucrania.

Un partido “difícil de categorizar”

En estos comicios se definirán los 200 miembros de la Cámara de Diputados y el primer ministro. Andrej Babiš, un empresario de 71 años, es un fuerte crítico de la Unión Europea. Algunos lo llaman el "Donald Trump" checo.

“Es muy posible que Babiš gane. Es el líder del partido de la oposición más fuerte. Es un partido que surgió solamente en 2011. Y ese partido fue parte de los gobiernos anteriores. Pero ahora, después de cuatro años de oposición, es el partido con el mayor potencial para la victoria”, explica a RFI Karel Kouba, profesor de Ciencia Política del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Universidad de Carolina en Praga.

“En realidad, ese partido que lidera es un partido que es difícil categorizar. Ahora tiene un enfoque de centro izquierda en términos económicos. Pero en términos de guerras culturales y en términos de su visión de la política internacional y de la República Checa en el mundo, es un partido que no está tan enfocado a la cooperación con la Unión Europea y la OTAN y las estructuras occidentales que los otros partidos”, subraya el especialista.

Un voto “en parte económico”

Según Karel Kouba, “la República Checa no anda mal en términos económicos, hay un crecimiento moderado económico. Pero después del inicio de la guerra en Ucrania surgió una inflación enorme y una parte de la población checa se empobreció y ha tendido a cambiar su preferencia política. Entonces, muchos de los antiguos votantes de los partidos de centro derecha que gobiernan actualmente, cambiaron su posición y empezaron a votar por Andrej Babiš como una respuesta antiestablishment”.

En consecuencia, “es un voto en parte económico. Sabemos que los que consideran que su situación económica se ha empeorado tienden a votar Andrej Babiš y su partido. Y eso es una parte importante de la población checa, porque también el desarrollo económico no es muy equitativo en la República Checa. Hay muchas diferencias regionales”, señala Kouba.

Los checos están acostumbrados a los cambios: ningún gobierno saliente ha conseguido un segundo mandato desde 1996, indica la AFP. Los resultados se esperan para el sábado al final del día.

