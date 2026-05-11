Con Daniel Postico, desde Londres

Keir Starmer ha asegurado hoy que no piensa dimitir como primer ministro pese a la derrota en las elecciones locales porque cree que puede mejorar el país reconstruyendo los lazos con Europa.

"Sé que la gente está frustrada con el estado de Reino Unido, frustrada con la política y algunos también frustrados conmigo", dijo Starmer durante un discurso destinado a relanzar su mandato.

"Sé que hay quienes dudan de mí, y sé que necesito demostrarles que están equivocados, y lo haré", añadió.

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Pero ¿realmente la gente piensa lo mismo que él?

Karen, inglesa de 60 años, dice a RFI que Starmer debe dimitir “porque a mucha gente no le gusta desde hace tiempo”. “No es un buen político y debería marcharse”, agrega.

Otro británico, Mark, cree que debe dimitir porque “hay mucha gente detrás suyo que no vemos y que controla el 99 % de las cosas”.

Ambos coinciden en que la crisis económica actual es herencia conservadora. Karen dice que no es culpa suya sino de los conservadores, que no invirtieron durante 30 años.

“Han ido desmantelando la sanidad pública lentamente en este país durante mucho tiempo y vendiéndola a empresas privadas y acabaremos como los Estados Unidos, teniendo que pagar por cualquier necesidad, lo que dejará mucha gente viviendo en la calle y sin la ayuda que necesitan”, opina Mark.

Starmer ha culpado al Brexit de la situación actual y ha dicho que Reino Unido debe volver al corazón de Europa. Karen cree Reino Unido debe volver a la Unión Europea, aunque considera que “ahora no es el momento porque el tema ocuparía demasiado lugar e Inglaterra tiene cosas más importantes que resolver”.

Dar marcha atrás en el Brexit no es la solución para muchos. Es la opinión de Mark se muestra escéptico del proyecto europeo.

“Nos dijeron un poder, una voluntad, una nación, una moneda común, sin fronteras, pero yo no creo en esto”, dice Mark, quien ve en el auge del partido nacionalista Reform UK de Nigel Farage una tendencia que se registra en muchas partes.

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