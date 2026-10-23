La tensión en Cisjordania no da tregua. Esta mañana se produjo un violento atentado en un cruce de caminos cerca de Hebrón: dos atacantes palestinos abrieron fuego desde un vehículo, hiriendo a cinco personas, dos de ellas de suma gravedad, hasta ser abatidos por las fuerzas de seguridad israelíes. En el vehículo de los atacantes, había una gran cantidad de municiones y fuentes del ejército dijeron que planificaban llevar a cabo un atentado de gran envergadura.

El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó la clausura total de los territorios de Cisjordania, una medida que tiene graves implicaciones humanitarias y de seguridad. Durante las últimas semanas, gran parte de las manifestaciones de violencia en esos territorios estaban protagonizadas por grupos de colonos israelíes que salieron en ataques organizados contra la población palestina, sus rebaños y sus plantaciones.

Pero este escenario de máxima alerta se cruza con otro frente caliente: las elecciones generales del próximo martes. Acorralado por los sondeos que apuntan a una inminente derrota en las urnas, el primer ministro Netanyahu vuelve a recurrir a la vieja estrategia del miedo, agitando fantasmas sobre inminentes ataques desde Irán para desviar la atención y unificar a su base bajo la sombra de la amenaza existencial y este atentado palestino en Hebrón, que juega a su favor.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más