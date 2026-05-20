De madrugada, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí había anunciado que los 430 miembros de la flotilla Global Sumud, compuesta por unos 50 barcos e interceptada el lunes frente a las costas de Chipre, estaban siendo trasladados a Israel.

Las imágenes publicadas en la cuenta de Ben Gvir en X iban acompañadas del mensaje "Bienvenidos a Israel". En las tomas, se ve a decenas de activistas en la cubierta de un barco militar, con el himno de Israel sonando de fondo, y también ya detenidos en Israel, donde se ve al ministro ondeando la bandera nacional.

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Se trata del tercer intento en un año del grupo de romper el bloqueo israelí impuesto a Gaza, territorio devastado por la guerra y enfrentado a una grave escasez desde el inicio del conflicto desencadenado en octubre de 2023 por un ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel.

El video divulgado por el ministro de Seguridad Nacional fue condenado tanto dentro como fuera de Israel.

Em primer ministro Benjamin Netanyahu estimó que video de flotilla publicado por ministro rompe con los "valores de Israel". El canciller israelí, Gideon Saar, también criticó el video.

"Usted causó daño a sabiendas a nuestro Estado con esta exhibición vergonzosa, y no es la primera vez", declaró Saar en X, respondiendo al video.

"Ha echado por tierra los enormes, profesionales y exitosos esfuerzos realizados por tanta gente […] No, tú no eres la cara de Israel", lanzó.

Para el movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna en Gaza, las imágenes son una muestra de la "depravación moral" de Israel.

"Afirmamos que las escenas de tortura y de humillación orquestadas por el ministro sionista criminal y fascista [Itamar] Ben Gvir […] son la expresión de la depravación moral y del sadismo que rigen la mentalidad de los dirigentes de la entidad enemiga criminal", reaccionó Hamás en un comunicado.

Francia reaccionó condenando unas actuaciones "inadmisibles" y convocó al embajador de Israel.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller Antonio Tajani también denunciaron el trato dado a los activistas.

"Es inadmisible que esos manifestantes, entre los cuales hay muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a un trato que atenta contra la dignidad humana", declararon en un comunicado conjunto.

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