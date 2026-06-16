Como es habitual en Benjamin Netanyahu, ayer tardó casi 24 horas en pronunciarse sobre el acuerdo de Estados Unidos con Irán, para, en esencia, erigirse salvador de Israel y acallar las numerosas críticas internas que ha recibido por este pacto.

El primer ministro israelí ofreció tres declaraciones clave.

En la primera, aseguró que "la lucha de Israel contra Irán y sus aliados" –en alusión a Hezbolá, Hamás, los hutíes y las milicias de Irak– "no ha terminado" y que sus tropas seguirán en las zonas que ocupa en Gaza, Siria y Líbano "el tiempo que sea necesario".

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acaba de alertar de que, a partir de la firma de este viernes, cualquier presencia militar israelí en el sur libanés será considerada una vulneración del pacto.

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Netanyahu también dejó entrever que podría atacar por su cuenta a Irán –"sé cómo defender firmemente los intereses de Israel", dijo textualmente– para responder a quienes le achacan haber convertido al Estado de mayoría judía en un protectorado de Estados Unidos y actuar en base a los regaños de Donald Trump.

Por último, ante la evidencia de que no ha cumplido ni un solo de los objetivos que prometió a los israelíes al iniciar la guerra el 28 de febrero, señaló que no ha cometido "ningún error". "Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de destrucción nuclear", dijo, sin aportar pruebas.

"¿Y qué significaría eso? Significaría que millones de ciudadanos israelíes -ustedes, que me escuchan ahora-, todos ustedes habrían estado en un terrible peligro de muerte masiva… Y hemos alejado de nosotros, por años, este peligro de aniquilación de la población de Israel", declaró Netanyahu en una rueda de prensa televisada.

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