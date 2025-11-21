Por Ivonne Sánchez
Nazareth Carigga Gutiérrez es doctoranda de la Universidad de Grenoble Alpes (UGA) y su proyecto de investigación se centra en el cáncer de páncreas y en unas nanopartículas que pueden ser activadas gracias a la luz o a los rayos X.
Ella forma parte de las 34 científicas premiadas por la Fundación L’Oréal Unesco Jóvenes Talentos Francia, seleccionadas de entre 700 candidatas. Esta fundación apoya a través de diferentes programas a las mujeres en la ciencia.
Nazareth Carigga Gutiérrez lleva a cabo sus investigaciones en el Institut pour L’Avancée des Biosciences -Instituto para el Avance de las Biociencias- en la ciudad de Grenoble (IAB – CNRS/Inserm/UGA).
Entrevistada: Nazareth Carigga Gutiérrez, premio Jeunes Talents (jóvenes talentos) de la Fundación L’Oréal Unesco Francia por sus investigaciones en torno al cáncer de páncreas.
