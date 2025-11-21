Por Ivonne Sánchez

Nazareth Carigga Gutiérrez es doctoranda de la Universidad de Grenoble Alpes (UGA) y su proyecto de investigación se centra en el cáncer de páncreas y en unas nanopartículas que pueden ser activadas gracias a la luz o a los rayos X.

Ella forma parte de las 34 científicas premiadas por la Fundación L’Oréal Unesco Jóvenes Talentos Francia, seleccionadas de entre 700 candidatas. Esta fundación apoya a través de diferentes programas a las mujeres en la ciencia.

Leer tambiénLa física argentina María Teresa Dova: premio L’Oréal UNESCO 2025 For Women in Science

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Nazareth Carigga Gutiérrez lleva a cabo sus investigaciones en el Institut pour L’Avancée des Biosciences -Instituto para el Avance de las Biociencias- en la ciudad de Grenoble (IAB – CNRS/Inserm/UGA).

Entrevistada: Nazareth Carigga Gutiérrez, premio Jeunes Talents (jóvenes talentos) de la Fundación L’Oréal Unesco Francia por sus investigaciones en torno al cáncer de páncreas.

Leer tambiénRosa Diego Creixenti: investigadora premiada por L’Oréal Unesco por sus imanes moleculares

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más