A dos calles del Zócalo, en el centro de Ciudad de México, los turistas se mezclan con los aficionados mexicanos. El barrio vive al ritmo alegre del Mundial, pero detrás de las puertas de los hoteles, la sonrisa desaparece.

“Pues la verdad sí, teníamos expectativas altas, esperábamos a lo mejor alcanzar un 80%, hasta lleno. Pero la realidad es que estamos entre un 30-40% de ocupación. La verdad, la inauguración fue de los días más bajos que hemos tenido, no es lo que esperábamos”, cuenta Jesús, gerente de un hotel.

“Fue muy mala la comunicación”

Según él, muchas reservaciones fueron canceladas unos días antes de la inauguración, cuando el sindicato de maestros instalo un plantón en el centro, y que el gobierno puso vallas para cerrar las calles y bloquear las marchas.

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“Después de haber cerrado, no sabíamos qué iba a pasar, si había alguna manera de que nuestros proveedores entraran, que nuestros clientes también entraran… estuvimos por horas encerrados. Yo creo que fue muy mala la comunicación de parte del gobierno también, fueron varias horas con incertidumbre, sin saber lo que iba a pasar. La verdad, fue algo que nunca habíamos visto aquí”, detalla Jesús.

Otros hoteles de la zona bajaron hasta del 20% sus tarifas para atraer a los clientes. Pero no todos se lo pueden permitir, y la mayoría de los hoteles del centro ya renunciaron a alcanzar las cifras esperadas para el Mundial.

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