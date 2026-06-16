En las apuestas, tanto España frente a Cabo Verde como Uruguay frente a Arabia Saudita eran las selecciones favoritas. Sin embargo, en esta primera jornada del grupo H, todos los equipos terminaron con un punto.

“No estaba dentro de nuestros planes”

El partido entre europeos y africanos se saldó sin goles, y mientras los caboverdianos lo celebraban como una victoria, los españoles lo vivían como una derrota.

“Entiendo que empatar contra Cabo Verde no estaba dentro de ninguno de nuestros planes. Así de claro, es verdad. Pero esto también nos dice que el fútbol es así de complicado y complejo a veces”, reaccionó Luis de la Fuente, seleccionador de la Roja.

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“El siguiente partido nos queda ganar”

El otro duelo quedó 1 a 1 y el contraste no fue el mismo. Los uruguayos empezaron perdiendo el partido frente a los sauditas gracias a un gol de Abdulelah Al Amri en el primer tiempo.

En el segundo tiempo, que vio a Uruguay asfixiar Arabia Saudita con una presión máxima de principio a fin, Maximiliano Araújo salvó a su equipo con el único tanto charrúa del partido, y a pesar de la actuación estelar del portero saudita, Mohamed Al Owaiss.

“Ahora el siguiente partido nos queda ganar y bueno, es lo que vamos a intentar. Y después, en el último partido saldremos también a ganar como lo vamos a hacer todos los partidos”, expresó el futbolista uruguayo.

El grupo H volverá a la acción el próximo domingo: Uruguay enfrentará a Cabo Verde y Arabia Saudita a España.

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