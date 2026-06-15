Las trajineras de Xochimilco recorren 184 kilómetros de vías navegables. Estas embarcaciones multicolores están a cargo de remeros como el mexicano Ian Hernández, quien nos explica el secreto para conducirlas.

"Hay que tener, más que nada, maña y fuerza", explica Hernández. "Aquí, en esta zona turística, utilizamos más la maña. Conducimos las trajineras como si fueran un carro: tienes que aprender para dónde girar y cómo frenar. Nuestro freno y acelerador es un palo que denominamos 'remo'. Con él avanzamos, frenamos e incluso podemos amortiguar los golpes. Con el paso del tiempo se adquiere la experiencia necesaria para maniobrar la trajinera. Por donde vamos ahora es la vía principal, podríamos llamarla así. Somos once embarcaderos; aquí se conectan ocho. Vamos hacia la zona turística, que es todo lo que recorreremos por ahora", explica Hernández.

Hay cerca de mil trajineras registradas que transportan a los visitantes hasta puestos flotantes donde se puede comprar desde comida, ropa y máscaras de lucha libre hasta regalos para los niños. Incluso es posible contratar a un grupo musical para amenizar el recorrido o el almuerzo.

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