Baye desarrolló una extensa carrera en televisión y teatro, y participó en más de 80 películas. En su trayectoria, ganó cuatro veces el premio César. La actriz enfrentaba dificultades de salud desde el año pasado. En un comunicado, sus familiares indicaron que la actriz padecía de la enfermedad de Lewy.
Como actriz, Baye se desempeñó bajo conducción de directores como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol y Steven Spielberg.
En 2009 había recibido la condecoración de la Legión de Honor francesa, en el grado de Dama.
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