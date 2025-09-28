Este domingo 28 de septiembre se celebran elecciones legislativas en Moldavia. Las elecciones enfrentan al partido proeuropeo PAS, que llegó al poder en 2021 tras una amplia victoria, y al Bloque Patriótico prorruso del expresidente Igor Dodon. Unas elecciones sobre las que se cierne la sombra de Rusia, acusada por los europeos de desinformación para influir en el voto y hacer fracasar la candidatura de Chisinau a la Unión Europea. Acusaciones que Moscú ha desestimado, como siempre echando la culpa al bando contrario.

Con Nicolas Feldmann, enviado especial de RFI a Moscú

Ya se trate de compra de votos, campañas de desinformación o financiación de partidos prorrusos, Moscú nunca se ha desviado de su discurso: no, Rusia no se inmiscuye en las elecciones, y si hay manipuladores del escrutinio, hay que buscarlos en Chisinau, capital de Moldavia.

El miércoles 24 de septiembre, la última acusación formal vino de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. “Las autoridades [moldavas] tienen tanto miedo a las elecciones que obstaculizan el nombramiento de candidatos, la participación en las urnas y la observación del voto”, afirma Maria Zajárova.

Esta semana, incluso los servicios de inteligencia exteriores rusos (SVR) han esgrimido la amenaza de una invasión militar occidental. Según el contraespionaje, la OTAN y la Unión Europea estarían dispuestas a desplegar fuerzas en Moldavia.

La prensa afín al Kremlin presenta las elecciones de la siguiente manera: “Los resultados serán determinantes para la futura política exterior del país [Moldavia]. O bien el país continúa su cooperación con Rusia, o bien da prioridad a las instituciones occidentales”. Al menos en esto están de acuerdo rusos y europeos.

La presidenta proeuropea, Maia Sandu, del PAS, calificó el proceso como las "elecciones más trascendentales" de Moldavia.

"Su resultado decidirá si consolidamos nuestra democracia y nos unimos a la UE, o si Rusia nos arrastra de nuevo a una zona gris, convirtiéndonos en un riesgo regional", añadió en X.

La UE afirmó esta semana que Moldavia se enfrenta a "una campaña de desinformación sin precedentes" por parte de Rusia, mientras que el primer ministro Dorin Recean advirtió de un "asedio [al] país".

