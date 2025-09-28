Los moldavos celebran este domingo 28 de septiembre unas elecciones legislativas decisivas para la candidatura de Chisinau a la Unión Europea, en un contexto marcado, según las autoridades locales, por una campaña rusa destinada a influir en el voto y sabotear los esfuerzos europeos de este país de 2,4 millones de habitantes.

Por Murielle Paradon, enviada especial a Chisinau

“Tenemos miedo”. En Chisinau, son muchos los que expresan su preocupación por los resultados de las elecciones de este domingo. Si el partido en el poder, el Partido Acción y Solidaridad (PAS), perdiera su mayoría en el Parlamento moldavo, se vería obligado a formar una coalición en la asamblea de 101 escaños para gobernar. Esto complicaría los esfuerzos de la presidenta Maia Sandu para lograr la adhesión a la UE de aquí a 2030. “Queremos entrar en la Unión Europea. Para convertir nuestro país en un país rico como los países europeos”, defiende Anna, de 71 años, ya que Moldavia está considerada como el país más pobre del continente europeo.

Aunque el país se ha desarrollado en los últimos años gracias a las generosas ayudas de la Unión Europea, que ha inyectado más de 2.200 millones de euros en el país desde 2021. Para Anastasia, estudiante de la Universidad Estatal de Chisinau, la Unión Europea también representa “los valores de la democracia y la libertad”.

Sospechas de injerencia rusa

El temor a que Moldavia, antigua república soviética que se independizó en 1991, caiga en manos de Moscú es real. Entre los 21 partidos o alianzas que se presentan a las elecciones de este domingo, el Bloque Patriótico, prorruso, podría ganar puntos, aunque algunos de sus miembros han sido objeto de investigaciones en los últimos días, según su codirector Igor Dodon, expresidente de Moldavia, que ha denunciado “intentos de intimidación por parte del régimen criminal del PAS”.

En las últimas semanas, la policía moldava ha multiplicado las detenciones y los registros ante las sospechas de injerencia rusa en la campaña electoral. Solo el lunes, 74 personas fueron detenidas. Compra de votos, propaganda en las redes sociales o intentos de desestabilización. El mes pasado, Ilan Shor, un oligarca moldavo fugitivo, sancionado por Estados Unidos y la UE como presunto agente ruso, ofreció abiertamente a los moldavos pagos mensuales de 3.000 dólares para que se unieran a las manifestaciones contra el Gobierno.

“Nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial y nuestro futuro europeo están en peligro”, declaró Maia Sandu a principios de semana. Recibió el apoyo de la Unión Europea, que denunció, a través de una portavoz, una “campaña de desinformación sin precedentes” por parte de Rusia. En agosto, los líderes de Francia, Alemania y Polonia visitaron Chisinau, en plena celebración de la independencia del país, para brindar su apoyo al actual Gobierno y a la candidatura del país a la UE. Moldavia ocupa una posición estratégica en Europa. Limita con Ucrania, con la que comparte parte de su frontera a lo largo de Transnistria, una región separatista prorrusa, no reconocida y que sigue perteneciendo oficialmente a Moldavia.

Problemas económicos

El bando prorruso también tiene sus partidarios. En Gagauzia, una provincia autónoma mayoritariamente rusófona, Iván, un habitante de la capital, Comrat, critica “las mentiras del partido en el poder, que no ha cumplido sus promesas”, según él. “En cuanto Moldavia empezó a orientarse hacia Europa, se destruyeron todas las empresas de aquí”, se queja. Y elogia las “buenas relaciones con Rusia” frente a la “arrogancia” de los europeos.

En este enfrentamiento anunciado entre el bando proeuropeo y el prorruso, algunos moldavos podrían abstenerse de votar, decepcionados por los escasos avances del poder establecido en ámbitos como la reforma del sistema judicial, la lucha contra la corrupción o la inflación persistente. “La vida es demasiado cara, la vivienda, la comida, en comparación con los salarios”, lamenta Snejana, de 20 años, que no irá a votar. El invierno pasado, el suministro de gas y electricidad también fue motivo de preocupación, tras los cortes procedentes de Moscú, en el contexto de la guerra en Ucrania. Desde entonces, la situación se ha estabilizado y Moldavia se abastece en parte de Rumania, pero a un precio más elevado.

En estas elecciones, la diáspora del país —un tercio de los moldavos vive en el extranjero— también tendrá un impacto importante en el resultado. Estos votantes, que no se tienen en cuenta en las encuestas, suelen apoyar a los partidos proeuropeos.

