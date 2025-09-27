Una cadena de unos quince pueblos al sureste del Líbano ha sido transformada de facto por Israel en una zona de amortiguación. Los habitantes no han regresado y la reconstrucción no ha comenzado.

Por Paul Khalifeh, corresponsal de RFI en Beirut

Un paisaje lunar se extiende por las crestas, las laderas de las colinas y los valles. El tono gris dominante amplifica la sensación de soledad y la impresión de angustia. El canto de un mirlo rompe el pesado silencio y recuerda que, en origen, este lugar devastado no es hostil a la vida. Nos encontramos en Kfar Kila, en la parte oriental de la frontera entre el Líbano e Israel, donde “más de 1.300 estructuras y 53 hectáreas de huertos han sufrido graves daños o han sido destruidos” durante la guerra entre Hezbolá e Israel (octubre de 2023-noviembre de 2024), según un informe de Amnistía Internacional publicado el 26 de agosto.

Kfar Kila forma parte de una cadena de unas quince localidades fronterizas que se extienden desde Naqoura, en la costa mediterránea, hasta Jiam, 45 km más al este, cerca de las granjas de Shebaa, en las estribaciones del Golán sirio, ocupado y anexionado por Israel. En esta región, la destrucción puede alcanzar el 77 %, según el informe de la ONG. Fuentes libanesas hablan de una tasa de devastación que, en algunos casos, supera el 95 %.

Cincuenta mil refugiados internos

Diez meses después del alto el fuego del 27 de noviembre de 2024 y siete meses después de la retirada parcial israelí del sur del Líbano, el 18 de febrero de 2025, el retorno de los habitantes aún no se ha completado y la reconstrucción aún no ha comenzado. “Unas 50 000 personas no han podido regresar a sus hogares a pesar del fin oficial de las hostilidades”, explica Hussein, miembro de la Agrupación de Habitantes de las Aldeas Fronterizas, creada a principios de verano para defender la causa de estos refugiados internos.

Una parte de los desplazados se ha instalado en la ciudad portuaria de Tiro, mientras que otros se alojan en aldeas más cercanas a la franja fronteriza devastada. “Desde el fin de la guerra, solo he ido una vez a mi pueblo”, recuerda Hassan Sleimane, herrero en Kfar Kila. “Era muy arriesgado, porque los israelíes, apostados en las colinas que dominan la región, disparaban a todo lo que se movía. Apenas pude reconocer el lugar donde estaba mi casa, ya que el terreno estaba irreconocible debido a los bombardeos”.

Durante las semanas previas y posteriores a la retirada israelí, los habitantes estaban decididos a regresar a sus hogares. El pasado 26 de enero, al menos 22 personas murieron y 125 resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra familias que intentaban regresar a sus hogares. Muchas víctimas cayeron en Kfar Kila. Ante el fracaso del movimiento de retorno colectivo, se multiplicaron los intentos individuales, sin mayor éxito. “Al cabo de un tiempo, comprendimos que los israelíes prohibían el regreso de los refugiados de las aldeas fronterizas”, explica Hassan Sleimane.

Drones y helicópteros atacan excavadoras y casas prefabricadas

A pesar de los peligros, algunas familias irreductibles se empeñaron en regresar a sus tierras, instalando tiendas de campaña o estructuras prefabricadas sobre los escombros de sus casas. Para frenar definitivamente el movimiento de retorno, en los últimos meses, drones y, en ocasiones, helicópteros israelíes han atacado sistemáticamente las excavadoras y las topadoras que trabajaban en las obras y las casas prefabricadas.

“La aviación israelí ha atacado unas sesenta estructuras prefabricadas, lo que ha bastado para frenar este fenómeno paliativo ante la ausencia de un plan de reconstrucción de las aldeas destruidas”, explica Hussein, de la Agrupación de Habitantes de las Localidades Fronterizas. Numerosas personalidades políticas libanesas consideran que las acciones de Israel en la franja fronteriza no son fortuitas. Reflejan la voluntad de vaciar esta región de sus habitantes a largo plazo.

En un discurso pronunciado en el Parlamento el 17 de septiembre, el diputado de Hezbolá Hassan Fadlallah denunció un plan israelí destinado a “establecer una zona de amortiguación a lo largo de la frontera con el sur del Líbano”. El parlamentario añadió que el ejército israelí “ocupa ahora una superficie de 100 kilómetros cuadrados del territorio libanés. Está estableciendo una zona de amortiguación en la que se prohíbe cualquier forma de vida, como ya hace en numerosas aldeas fronterizas”.

Alarmadas por estas informaciones, las autoridades libanesas han llevado el asunto ante las más altas instancias internacionales. Recibido por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Nueva York el 19 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Joe Raggi, expresó su preocupación ‘por lo que se lee en algunos informes que hablan de la intención israelí de ampliar la zona de amortiguación a lo largo de las fronteras con el Líbano’.

El jefe de la diplomacia exigió ‘la presión de la comunidad internacional para que las fuerzas israelíes se retiren del Líbano y pongan fin a sus agresiones’.

La ‘zona económica Trump’

Fue una esperanza rápidamente frustrada por el enviado regional estadounidense y embajador en Turquía, Thomas Barrack. En una entrevista difundida el 22 de septiembre por Sky News Arabia en los Emiratos Árabes Unidos, el empresario de origen libanés, amigo desde hace mucho tiempo de Donald Trump y reconvertido en diplomático, afirmó que el ejército israelí “no se retirará de las cinco posiciones ocupadas en territorio libanés”.

Sin embargo, la hoja de ruta que ha defendido durante mucho tiempo en sus viajes diplomáticos entre Beirut y Tel Aviv en los últimos meses preveía una política de “paso a paso”. A cambio del compromiso del Líbano de desarmar a Hezbolá, Israel debía comenzar a retirarse del sur, pero no será así. La actitud inflexible de Israel y Estados Unidos da credibilidad a las informaciones sobre un plan destinado a establecer una “zona económica” en determinadas regiones del sur del Líbano.

Revelado a finales de agosto por el sitio web estadounidense Axios, este plan, bautizado como “Zona económica Trump”, tiene como objetivo principal “dificultar mucho más a Hezbolá el restablecimiento de una presencia militar cerca de la frontera, respondiendo así a las preocupaciones de seguridad de Israel”. El sitio web estadounidense indica que Arabia Saudita y Catar ya han aceptado invertir en la reconstrucción de estas zonas tras la retirada completa de Israel.

Fuentes libanesas explican que, de acuerdo con este plan, las regiones cercanas a la frontera se transformarán en “zonas económicas e industriales de carácter no residencial”. “Los habitantes serán realojados en las afueras o fuera de las aldeas para privar a Hezbolá de un tejido demográfico partidista”.

En este gran juego que les supera, los habitantes de la zona fronteriza se sienten desamparados e impotentes. “Solo podemos contar con nuestros propios medios y nuestra determinación. Incluso el Estado nos ha abandonado a nuestra suerte”, lamenta Hassan Sleimane. “No sé lo que nos depara el futuro. Pero sé que, por segundo año consecutivo, no podré cosechar los olivos plantados por mis antepasados… Es un mal presagio”, concluye con un suspiro.

