Moscú sigue atacando indiscriminadamente objetivos civiles y militares ucranianos. El último ataque importante tuvo lugar en la noche del miércoles 13 al jueves 14 de mayo de 2026, en el que murieron 21 personas, entre ellas tres niños.

Mientras tanto, Kiev ataca todo lo que pueda contribuir al esfuerzo bélico ruso, empezando por las infraestructuras petroleras del país, mediante ataques con drones y misiles de largo alcance que cada vez más logran atravesar una defensa aérea rusa saturada, informa nuestra corresponsal en Leópolis (unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia), Emmanuelle Chaze.

Infraestructuras petroleras rusas distantes en el punto de mira

El martes 12 de mayo, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó que las fuerzas ucranianas habían atacado una instalación de gas rusa en la región de Oremburgo, a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana. En el mar Negro, la terminal petrolera de Tamanneftgaz, en Volna, también fue atacada, al igual que la refinería de Yaroslavl, a 750 kilómetros de la frontera.

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Rusia también tiene dificultades para contrarrestar las campañas de ataques con drones ucranianos contra sus rutas logísticas a lo largo de la línea del frente. Hace unos días, el Primer Cuerpo Azov de la Guardia Nacional publicó un video en el que anunciaba, con imágenes de respaldo, el regreso de la brigada a Mariúpol por vía aérea y ataques que cortaban el suministro a las tropas de ocupación de la ciudad, bajo el yugo ruso desde mayo de 2022. El ejército ucraniano promete un pronto regreso a la propia ciudad.

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