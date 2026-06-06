La final femenina de Roland garros se presentaba más abierta que nunca cuando el marcador anunciaba 2/2 después de que ninguna de las dos finalistas lograse mantener su servicio de entrada. Pero fue Andreeva quien tomó el control del partido. Con una actitud más agresiva, forzó a la jugadora polaca a cometer repetidos errores, consiguiendo dos quiebres más. El primero le dio una ventaja de 4-3, y el segundo le aseguró el primer set por 6-3.

En un segundo set mucho más desigual, Mirra se impuso con facilidad (11 golpes ganadores frente a dos, y un error no forzado menos) a una Maja Chwalinska visiblemente nerviosa y cansada. Y aunque la rusa quizás se dejó llevar por la emoción, cediendo su servicio con 5-0 cuando sacaba para el título tras estrellar algunos reveses en la red, cerró el partido en su primer punto de encuentro, después de un decisivo juego en blanco con el servicio de su rival.

De este modo Mirra Andreeva no dejó escapar su primera gran oportunidad de alzarse con un trofeo mayor. La rusa de 19 años, octava cabeza de serie en Roland Garros confirmaba su estatus de fenómeno en el circuito femenino tras vencer en la final a la polaca Maja Chwalinska, número 114 del mundo.

A pesar de salir derrotada, Chwalinska también se fue satisfecha de Paris tras firmar un recorrido de ensueño hasta llegar a la gran final proveniente de la fase previa, una hazaña que nunca había ocurrido durante la era open en el cuadro femenino de Roland-Garros.

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Horacio Zeballos y Marcel Granollers bicampeones en Roland Garros

La dupla hispano-argentina formada por Marcel Granollers y Horacio Zeballos volvían a hacer historia tras renovar su título de campeones de Roland Garros en la categoría de dobles masculinos tras vencer en la final a la pareja formada por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten por 6-4 y 6-2.

En el primer set, la pareja hispano-argentina rápidamente tomó la delantera con un quiebre, antes de que el marcador se igualara a 3-3. Sin embargo, lograron recuperar el “break” para adjudicarse el primer set. En el segundo set, rápidamente establecieron una cómoda ventaja, poniéndose 3-0 arriba con dos quiebres antes de ganar 6-2.

Casi siete años después de que iniciasen su andadura como pareja, Zeballos y Granollers suman 16 títulos en dobles, ocho de ellos Masters 1000 y tres Grand Slam. En 2025, ganaron su primer título de Grand Slam en Roland Garros, derrotando a Joe Salisbury y Neal Skupski en la final por 6-0, 6-7(5), 7-5. Unos meses después, confirmaron su buen momento en el US Open, contra la misma pareja, para ganar su segundo grande de la temporada. Como primeros cabezas de serie, derrotaron a Simone Bolelli y Andrea Vavassori en las semifinales del torneo de este año. Igualmente, con la renovación del título parisino se vengarían de la derrota sufrida ante Harri Heliovaara y Henry Patten, contra quienes habían perdido unos meses antes en las semifinales del Masters 1000 de Miami.

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