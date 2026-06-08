El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, rechazó este lunes dimitir, en plenas críticas sobre fallos del sistema judicial que habrían permitido el presunto asesinato de una niña de 11 años a manos de un hombre con denuncias por pederastia.

Lyhanna desapareció el 29 de mayo en el pequeño pueblo de Fleurance, en una zona rural del suroeste de Francia, y la última vez que se la vio con vida fue subiendo al auto del acusado, padre de una amiga de la niña.

Su cadáver se halló días después en un silo agrícola abandonado, mientras que la ira aumentaba a medida que se conocía que el sospechoso Jérôme B., que fue detenido, contaba con varias denuncias por violaciones a menores, pero ninguna condena.

La oposición de izquierdas pidió la dimisión del ministro, al considerar que en el caso de Lyhanna no se trata de un "fallo" puntual sino de la muestra de un "problema sistémico", en palabras de la diputada de izquierda radical Mathilde Panot.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En una inusual carta al ministro, el presidente de la mayoritaria Unión Sindical de Magistrados, Ludovic Friat, mencionó las decenas de circulares que envió desde 2025 que "inundaron las fiscalías, incapaces de absorberlas con recursos constantes", y subrayó que Francia cuenta con cuatro veces menos fiscales que la media europea.

"Este fallo no se debe a las instrucciones que ha dado el ministerio", respondió Darmanin, preguntado sobre los llamados a dimitir, y reiteró que impondrá "sanciones" si una investigación ya abierta confirma faltas profesionales de los magistrados.

En el punto de mira está especialmente una denuncia presentada en agosto de 2025 contra el sospechoso por violación de una menor, que estaba siendo investigada por la fiscalía de Auch, aunque nunca se detuvo ni se interrogó al hombre.

Darmanin reunió este lunes a los fiscales generales de Francia a quienes pidió priorizar las denuncias por agresiones sexuales a menores, que en la actualidad ascienden a 70.000.

Organizaciones feministas y de protección de la infancia convocaron concentraciones este lunes ante el ministerio de Justicia y un centenar de tribunales.

Las autoridades no informaron por ahora sobre las causas del fallecimiento de la menor ni si fue agredida sexualmente.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más