Los comentarios sexistas y misóginos del tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo esta semana en Roland Garros han sobrepasado la cancha y han llegado a los despachos con las críticas de la ministra francesa de Igualdad, Aurore Bergé.

"Adolfo Daniel Vallejo perdió su partido. Sobre todo, perdió una ocasión para callarse. La competencia no tiene género", criticó este sábado Bergé en su cuenta de X, reaccionando a las declaraciones de Vallejo contra una jueza de silla tras perder su partido en Roland Garros el pasado jueves.

En su primera presencia en el cuadro principal de un torneo del Grand Slam a sus 22 años, Vallejo (71º del mundo) perdió en un maratón en cinco sets ante el joven francés Kouame por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (10/8).

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El partido, disputado con un fuerte calor, contó con un ruidoso apoyo a Kouame por parte de los hinchas franceses.

Después del partido, Vallejo criticó a la jueza de silla brasileña Ana Carvalho en declaraciones recogidas por la web Clay: "Este tipo de partido debe ser arbitrado por un hombre. Es muy difícil para una mujer hacerlo. Debe ser arbitrado por un hombre porque es un público muy exigente, tienes que tener mucha fuerza para enfrentarte al público".

La organización del torneo parisino anunció el viernes que sancionará "de manera significativa" al paraguayo, sin precisar el monto de la multa.

La dirección de Roland Garros subrayó que "la competencia de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalidad y su capacidad para desempeñarse al máximo nivel".

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