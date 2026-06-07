La prueba, extremadamente selectiva y central en la sociedad china, determina el acceso a las mejores universidades y, en consecuencia, las oportunidades laborales futuras. Se desarrolla a lo largo de varios días e incluye pruebas de chino, matemáticas, inglés, ciencias y humanidades. Los resultados se anunciarán a finales de junio.

Frente a un centro de exámenes en Pekín, decenas de policías y agentes de seguridad mantenían el orden el domingo ante los padres, que, con sus teléfonos móviles en mano, esperaban grabar a sus hijos mientras entraban a la sala de exámenes. Algunos vestían de rojo, un color de buena suerte en la cultura china.

"Estoy un poco ansioso", dijo Zhang Xinnan, un joven de 18 años con uniforme escolar, momentos antes del inicio de las pruebas. "Pero lo que tenía que dominar, ya lo domino", aseguró.

En las últimas décadas, la educación superior en China se ha desarrollado rápidamente, impulsada por el crecimiento económico, que ha mejorado el nivel de vida y, con ello, las expectativas de los padres sobre los estudios y las carreras de sus hijos.

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Sin embargo, el mercado laboral al que acceden los jóvenes graduados ya no es tan prometedor como antes y hay altos índices de desempleo juvenil. Según datos oficiales, aproximadamente uno de cada seis chinos de entre 16 y 24 años (excluyendo estudiantes) está sin empleo.

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