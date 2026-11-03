Por nuestra corresponsal Mamen Sala, desde Michigan

El candidato demócrata Abdul El Sayed podría convertirse en el primer senador musulmán de Estados. Eso si el último giro de guion dentro de su partido no lo impide. La congresista Haley Stevens, a quien derrotó en las primarias de agosto, le ha dado la espalda para apoyar a su contrincante republicano Mike Rogers.

“No me sorprende para nada”

“Como ha dicho el mismo Abdul ella es irrelevante, no tiene carrera en el futuro. No me importa ella a mí, me importa él y su mensaje”, reacciona una mujer de Dearbor, una ciudad de Michigan con mayoría musulmana. “No me sorprende para nada, ella está actuando como un niño, ella va a por el poder del dinero, desesperadamente busca la fama”, recalca un hombre.

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Stevens acusa a El Sayed de tolerar discursos contra Israel, un país al que el demócrata se niega a seguir enviando ayuda militar. Pero su propuesta va más allá del conflicto de Gaza, quiere cambiar el rumbo de su partido apoyando una sanidad pública, entre otras propuestas.

“Ha traído un sentimiento de esperanza”

Nada Al-Hanotti, subdirectora de la organización Emgage, confía en él para el cambio: “Realmente ha traído un sentimiento de esperanza y ha movilizado a nuestros miembros políticamente. Ya he visto una gran diferencia en votantes musulmanes y árabes estadounidenses que han aumentado en comparación con las elecciones de 2022”, señala.

El Sayed ha conseguido movilizar a progresistas, jóvenes y personas decepcionadas con su coalición, pero este martes se sabrá si como temen en el partido, sus ideas también alejan a los votantes moderados.

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