El pasado 4 de mayo, Ayuso participó en un homenaje a Hernán Cortés e Isabel la Católica junto a conservadores del Partido Acción Nacional. La controversia obligó a suspender su gira, prevista para durar una decena de días.

Sheinbaum criticó este martes el homenaje: "Estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid". Cuestionó el acto como intromisión de "la derecha internacional" para dividir, acusando a Ayuso de imperialismo en su programa televisivo. También señaló al PAN de promover ideas ligadas al "racismo" y la "discriminación" actuales.

Patricia Galeana explica por qué el legado de Hernán Cortés desata controversias en México: "Heroificar de esta manera la memoria de Hernán Cortés genera rechazo en la población porque [la Conquista] fue un proceso doloroso. Hubo gran mortandad indígena no solo por la conquista misma, sino por enfermedades europeas ante las que la población originaria carecía de defensas".

En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió disculpas a España por crímenes coloniales. Felipe VI reconoció abusos, sin disculpa oficial. El presidente del gobierno español Pedro Sánchez criticó a Ayuso:

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"En cuanto a la las relaciones México-España no ha habido repercusiones porque Sánchez hizo declaraciones muy fuertes, muy contundentes, en contra de Ayuso. En su discurso envió un abrazo al pueblo mexicano", dice Galeana.

La experta concluye que esta polémica consolida la polarización de la sociedad y la política mexicanas.

"Lo que se puede ver desde aquí [México] es que Ayuso representa la derecha dentro de la derecha del PP. O sea, casi, casi está con Vox. En ese escenario, creo que al partido mexicano Acción Nacional le va a dar un dividendo negativo por haberse ido hacia la extrema derecha. Por otra parte, al partido de pseudoizquierda, que yo no lo considero realmente como tal, va a capitalizar estos hechos", concluye la historiadora.

La presidenta de la comunidad de Madrid acusó a Sheinbaum de boicotear su visita y al Gobierno español, de no proporcionarle seguridad. Ambos han negado las acusaciones y, por el momento, Ayuso no ha mostrado pruebas.

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