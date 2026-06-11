Con vela en mano, las madres buscadoras y cientos de personas caminan de noche en la calzada de Tlalpan, avenida que lleva al Estadio Ciudad de Mexico. En unas horas, los ojos del mundo estarán enfocados aquí, donde se jugará el partido de inauguración del Mundial 2026.

Vanessa Gámez camina con la foto de su hija desaparecida en 2025. Nos explica que “lo único que queremos es que el mundo se entere de que en México tenemos una crisis de inseguridad en donde están desapareciendo violentamente a nuestros hijos. Y que sea visible porque mientras mañana es la inauguración, mientras adentro, celebran, afuera lloramos”.

“Es también una responsabilidad de las autoridades de este país”

Hoy en día, más de 130.000 personas siguen desparecidas en el país, una crisis que el gobierno mexicano intenta esconder, acusa Vanessa Gámez: “Esto es también una responsabilidad de las autoridades de este país, que ha preferido gastar millones de pesos y dólares en arreglar la ciudad y poner la falsa, en lugar de invertir en investigación real que nos permita localizar a nuestros hijos”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En estos próximos días, se espera más de cinco millones de visitantes en la ciudad… tanta gente que debe enterarse del problema de las desapariciones forzadas, exigen las madres buscadoras.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más