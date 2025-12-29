Con 250 personas a bordo, el tren había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México. "139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas (…) y lamentablemente 13 personas perdieron la vida", dijo en un comunicado la Marina de México, que opera la línea ferroviaria.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que los heridos se encuentran en hospitales de las localidades de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, todas en Oaxaca.

"He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal", añadió.

Más temprano, la Marina mexicana había informado de 20 personas heridas e indicó que el accidente se había registrado "a la altura de Nizanda, Oaxaca", cuando "se presentó el descarrilamiento de la máquina principal" del tren, conformado por "dos locomotoras y cuatro vagones".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La Marina añadió que está en coordinación con las autoridades de transporte para "determinar las causas de los hechos" y recuperar la operatividad de la vía férrea. Por su parte, la Fiscalía General del país dijo que abrió investigaciones para conocer las causas del accidente.

"Agentes ministeriales de la fiscalía federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas", dijo la fiscal general Ernestina Godoy, en la red social X.

El tren cumplía la ruta del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros. Fue inaugurado en 2023.

Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más