RFI. Rusia acusa a Ucrania de haber atacado directamente a Vladimir Putin, mediante el envío de cerca de un centenar de drones contra la residencia del presidente ruso, situada en la región de Nóvgorod. Ucrania lo niega y acusa a Moscú de sabotear los esfuerzos diplomáticos. Todo esto ocurre un día después del encuentro entre Zelenski y Trump en Florida, tras el cual parecía posible un acuerdo de alto el fuego en pocas semanas. Según usted, ¿Ucrania pudo haber llevado a cabo este ataque?

Ucrania tiene las capacidades tecnológicas, las capacidades operativas y las capacidades industriales para hacerlo. La cuestión es saber si tenía interés en hacerlo. En cierto sentido, podría haberlo tenido. Pero eso no significa que el ataque haya ocurrido realmente, ni mucho menos que haya sido Ucrania quien lo llevó a cabo. Lo que sí es seguro es que Ucrania tiene un interés muy claro en establecer una correlación de fuerzas muy dura con Rusia. Y esta secuencia se inscribe precisamente en esa lógica: una correlación de fuerzas diplomática, de la que se ha hablado mucho, pero también una correlación de fuerzas militar. Mientras se discute un alto el fuego, las operaciones militares continúan y la guerra sigue.

RFI. Si se confirmara que se trata efectivamente de un intento ucraniano, ¿podría esto cambiar el rumbo de la guerra?

No, en absoluto. Lo único que podría modificar realmente la dinámica de esta guerra sería que Rusia dejara de tener incentivos para continuar las operaciones militares. La guerra no se detendrá mientras Rusia siga obteniendo ganancias, especialmente territoriales y diplomáticas. Este tipo de ataque, de confirmarse, sería simplemente un giro más, un episodio adicional en el pulso entre rusos y ucranianos, con mediación estadounidense y el apoyo de los europeos. Puede servir de pretexto para que Rusia vuelva a posponer la entrada en negociaciones. También puede ser una manera, para los ucranianos, de mostrar su determinación y sus capacidades tecnológicas. Estamos, por lo tanto, en el terreno de las conjeturas. Pero Ucrania tiene los medios y podría tener el interés estratégico para llevar a cabo este tipo de operación.

RFI. Pero, en concreto, ¿qué busca Rusia al formular este tipo de acusaciones?

Hay varias hipótesis. La primera es la que plantea la presidencia ucraniana: que Moscú utilice este supuesto ataque como pretexto para frenar la dinámica actual de las conversaciones. También puede ser una forma, por parte de las autoridades rusas, de intensificar los bombardeos en profundidad sobre el territorio ucraniano y de no limitar sus operaciones militares en el frente. Otra posibilidad es que se trate de una estrategia para poner en escena, ante su propia opinión pública, la supuesta agresividad de Ucrania. No hay que olvidar que, en el relato de las autoridades rusas, sería Ucrania la que está en el origen del conflicto y la que actúa de manera agresiva contra Rusia. Hay, por tanto, múltiples lecturas posibles sobre esta operación, cuya realidad aún está por confirmar. Esto conviene recordarlo.

