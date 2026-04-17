Con Carrie Nooten, corresponsal de RFI en Estados Unidos

Las familias que han testificado de forma anónima muestran fotos de bandejas de comida escasas que dan miedo. ¡Es difícil creer que se trate de la dieta del ejército más poderoso del mundo! Un marinero del USS Tripoli, el buque de asalto anfibio desplegado en el bloqueo de los puertos iraníes envió a su padre una foto de una bandeja casi vacía, con una tortilla doblada en cuatro y un poco de carne desmenuzada.

Un menú miserable

El mismo menú miserable en el portaaviones USS Abraham Lincoln: un filete de carne molida aplastado, un cucharón de frijoles negros y un puñado de zanahorias hervidas; y el soldado le escribía a su madre hace ya un mes que las reservas eran muy escasas y que la moral de las tropas nunca había estado tan baja.

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Escasez

También hay escasez de productos de higiene y medicamentos básicos. Las familias, angustiadas, querrían suplir las carencias del ejército y enviarles aspirinas, pasta dental, toallas sanitarias, barras proteicas y otros bocadillos. Pero resulta que, algo muy inusual, el correo militar ya no entrega correspondencia en Oriente Medio hasta nuevo aviso. Por el momento, el Pentágono guarda silencio ante las preguntas de la prensa estadounidense sobre el tema.

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