Tras diez meses de ausencia, María Corina Machado regresó a Venezuela, anunció este domingo que había regresado del exilio.

"Estoy aquí. Con ustedes", escribió Machado en un mensaje en X.

Su aliado y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró su regreso. "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos", escribió en X.

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Muchos de los dirigentes opositores regresaron recientemente del exilio, a donde partieron después de las polémicas elecciones de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se adjudicó el triunfo. La oposición denunció fraude.

Primeras imágenes del regreso de Machado a Venezuela

Siguió una ola de represión que dejó 28 muertos y más de 2.400 arrestados, incluidos decenas de colaboradores de Machado.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, prometió que habrá elecciones, pero sin adelantar una fecha.

Rodríguez gobierna bajo la presión de Washington desde la captura de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

Machado vivía en el exilio en Panamá y había prometido regresar a su país, pero su retorno había sido obstaculizado al menos siete veces, según fuentes de su partido Vente Venezuela.

El jueves, miles de personas marcharon en Venezuela para pedir el retorno de la líder de la premio Nobel de la Paz en la mayor manifestación opositora desde la caída de Nicolás Maduro en enero.

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