"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", declaró Rubio a periodistas en Nueva Delhi, donde aterrizó este sábado para reunirse con el primer ministro Narendra Modi.

El secretario de Estado estadounidense añadió que esperaba "buenas noticias". En la misma línea, Irán parece estar en la "fase final" de un memorando de entendimiento con Washington, según la televisión estatal.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaïl Baghaï, se refirió el sábado a una "tendencia al acercamiento" con Estados Unidos en las conversaciones para poner fin de forma duradera a la guerra en Oriente Medio. "Tras varias semanas de conversaciones bilaterales, se observa una tendencia al acercamiento", declaró en la televisión estatal Irib.

El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, había prometido más temprano este sábado una respuesta "aplastante" por parte de su país si Estados Unidos reanudara sus ofensivas.

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Irán "no abandonará a Hezbolá", asegura el grupo libanés

Hezbolá afirmó el sábado que un mensaje procedente de Irán demostraba que este país no abandonaría al grupo libanés proiraní.

El líder del grupo, Naïm Qassem, habría recibido un mensaje del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en el que se aseguraba que Irán "no renunciará a su apoyo a los movimientos que reclaman justicia y libertad, entre los que destaca Hezbolá".

En la última propuesta iraní transmitida a Washington por mediadores pakistaníes con el objetivo de lograr "un fin permanente" de la guerra, se ha destacado la petición de incluir al Líbano en el alto el fuego, añade el comunicado.

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