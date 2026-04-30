El cerco se estrecha alrededor de la capital, Bamako. Desde el miércoles, varias rutas están cortadas o muy afectadas.

Al oeste, en el eje Bamako-Kéniéba, la carretera está bloqueada. En Sorybougou, a menos de 80 kilómetros de Bamako, cientos de vehículos están inmovilizados: camiones, autobuses y automóviles particulares. A bordo, pasajeros agotados, atrapados desde hace horas.

Un conductor cuenta: “Nos detuvieron aquí, en Sorybougou. Dicen que ningún vehículo puede partir hacia Bamako. Seguimos aquí: hay autobuses y muchos otros vehículos, camiones de carga pesada, así como camiones que transportan carbón vegetal. Hay más de 1.000 vehículos aquí. Entre ellos, al menos 80 autobuses de pasajeros. Hay muchos pasajeros, dispersos por el bosque. Ni siquiera tienen agua para beber. No han agredido a nadie, solo han cortado la carretera. Ni siquiera las motos pueden pasar. Los vehículos que vienen de Bamako pueden pasar, pero los que quieren entrar a Bamako, es imposible».

“La única solución era dar media vuelta”

En el mismo tramo, otros prefieren dar media vuelta, como este usuario que prefiere hablar bajo anonimato: “Salimos de Kéniéba para ir a Bamako. Pasamos Kita y llegamos a Néguéla. Allí nos informaron de que la carretera estaba bloqueada y que era imposible llegar a Bamako. La única solución era dar media vuelta. Sinceramente, es una situación muy preocupante”.

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Al sur, la situación se repite en la carretera de Sikasso. En Ouélessébougou, el JNIM impone un bloqueo estricto a todos los vehículos que se dirigen a Bamako. Según un contacto que quería ir a la capital maliense, su autobús, que partía de la ciudad de Bougouni, llegó a la zona de Keleya, a 100 km al sur de Bamako, donde combatientes del JNIM obligaron al conductor a dar la vuelta.

Al este, el tramo Bamako-Kourémalé también está paralizado. Según otra fuente con la que RFI se puso en contacto, el miércoles el JNIM bloqueó a cientos de vehículos en Naréna, una ciudad situada en esa carretera. En el eje Bamako-Ségou, los transportistas se están adaptando. Rodean la zona bloqueada, hacia el bosque de Faya, un desvío por el puente de Kayo, en la carretera de Koulikoro, para finalmente llegar a Bamako.

Según nuestra información, los yihadistas permiten salir a los habitantes de Bamako, pero prohíben la entrada a la ciudad. No obstante, podemos confirmar que algunos autobuses, que han evitado las vías principales, lograron llegar a Bamako el miércoles.

Malí enfrenta una situación de seguridad crítica y atraviesa un período de incertidumbre tras estos ataques coordinados y simultáneos en todo el país, que causaron la muerte del ministro de Defensa y dejaron al menos 23 fallecidos entre civiles y militares.

Las ofensivas fueron lanzadas el sábado por yihadistas del JNIM y por la rebelión del Frente de Liberación de Azawad (FLA). Este grupo, compuesto especialmente por comunidades tuareg, nómadas y árabes, reclama el territorio del Azawad en el norte de Malí y controla actualmente Kidal tras los combates en la ciudad.

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